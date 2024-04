Astrologinja Lenka: Eksaktna konjunkcija z Uranom lahko povzroči potrese, poplave, ločitve ...

Luna je v znamenju device in dela trigonski aspekt z Jupitrom in Uranom. To je ravno tista dobra pozicija, ko se vse lahko počasi uresniči. Tako velik zemeljski trigon to počne z lahkoto. Še posebej zdaj, ko je Sonce vstopilo v to znamenje, se lahko zelo zavestno in jasno odločimo, kaj želimo doseči. Konjunkcija Jupitra in Urana daje priložnost, da gremo na veliko, celo čim večjo, saj Uran podpira vse novo ali drugačno. Tukaj ni strahu, kako in ali bo človeku uspelo, le odprt mora biti in si tega res želeti. A ta čas je še v načrtih, realizacija pa naj počaka vsaj še nekaj dni.

Kasneje bo Luna prišla v opozicijo z Marsom in takrat se bodo mogoče iskrile, zakaj so bili tisti nakupi, obljube, karkoli. Mars je tukaj med Neptunom in Saturnom, zato je zmeden in nima tistega občutka za realnost, kar bi bilo najbolje, in lahko ustvarja nepotrebno tesnobo ali se celo prepira zaradi strahu. Dokler je v takšnem vodnem znamenju in ob sebi podobnih, ki mu veliko obljubljajo, po drugi strani pa ga strašijo, verjetno ne more doseči ničesar. In tudi retrogradni Merkur, ki je v njegovem znamenju, in to je samo kaos v glavi.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. Je na stopinji, ki daje velike vpoglede in velike duhovne potrebe. Tu pa lahko človek v sebi odkrije tudi nekaj, kar mu bo dalo misliti, kako to spremeniti v svojem življenju, zakaj ga je pripeljalo do tega in čigavo karmo morda odplačuje. V določenem trenutku, če se človeku dotika z planetom, se lahko odloči, da se vsaj zdaj ali v tem letu, ko se vrne še dvakrat, odloči, da se obrne k bolj duhovnemu in spiritualnem življenju.

In na drugi strani gre preko svojega dispozitorja v eksaktno konjunkcijo z Uranom v znamenju Bika. Kaj vse se lahko zgodi z Uranom, da povzroči razne ekstremistične izlete na našem planetu, od potresov, poplav, nenadnih razhajanj, ločitev.... A tu je Saturn, ki ga vsaj za trenutek ustavi, da ne pride do še večjih katastrof.