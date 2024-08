Astrologinja Lenka: Denar se bo pojavil nepričakovano in hitro

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Tehtnice, znamenju, kjer se nekako vse vrti in osredotoča na vse odnose. Takoj je v konjunkciji z južnim vozlom, ki jo malo pretrese, spomni se nekih preteklih povezav, odnosov, nečesa, kjer je pustila svojo ljubezen, svojo mladost, svojo preteklost in del svoje duše.

Ta spomin vedno poskrbi, da se človek ustavi, obstane in se vrne v preteklost, pa tudi čustveno ga potegne nazaj v tiste pretekle čase. Zato ga sprejmi kot del sebe, svoje preteklosti in svojih let, ki ju ne moreš izbrisati, a ju zato sprejmi, vzemi kot poklon in dar za prihodnost.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Po tem srečanju je Luna v sekstilu z Marsom v Dvojčkih. Zdravo dejanje, zdrav podvig za mnogo dejanj in načrtov.

Trigon z Jupitrom in to je ravno tisti mir in sreča v duši, ko človek čuti mir in zadovoljstvo, da je vse dosegel in da ga vse veseli. Jupiter daje vero, upanje, najde izhod iz vsake zapletene situacije, vendar mora človek verjeti, da zmore vse to. Z Jupitrom se je dobro zabavati, denar se vedno od nekje "pojavi", dobiš ga od drugega, nekdo te z nečim razveseli.

Sekstil s Soncem krepi to voljo, željo po ustvarjanju in doseganju še večjih uspehov, saj tukaj vlada harmonija med dvema človekoma, vendar človek sam ve, kaj hoče in želi.

Danes je petek, Venerin dan, in ona je v hiši, kjer ni najbolj dobrodošla. Ne glede na to, koliko se trudi, dela, dokazuje, v očeh drugih ni tako ljubljena in zadovoljna.

Morda je dodatna težava v tem, da se ne ceni dovolj, zato je v takem položaju, da potem čuti nezadovoljstvo, ker jo drugi na nek način zavračajo. Pa to ni edina težava, tukaj je sama po sebi tista velika potreba po podrobnostih, natančnosti, preračunljivosti, kako in iz česa bo dobila več. In s tem uniči svojo ljubezen, ki jo daje, še bolj pa ljubezen, ki jo prejema. Okrepite jo s čimer koli, naj bo nekaj, kar imate radi iz srca, kupite, naredite zase, takoj vam bo na drugi strani vrnilo še več.