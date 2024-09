Astrologinja Lenka: Danes sta ključna potrpežljivost in mirnost

Luna je še vedno v znamenju raka, kar prinaša poudarek na družino, dom, čustva in občutke. Okoli 15. ure se bo počasi približala Marsu, zato je od 14. do 16. ure ključna potrpežljivost in mirnost.

Mars namreč simbolizira energijo, akcijo in reakcijo, kar lahko v znamenju raka hitro privede do sporov in konfliktov, če ne bomo previdni.

Da bi se izognili tem konfliktom, je pomembno, da se zavestno umaknemo in ne dovolimo, da nas nekdo izzove ali potegne v prepir. Mars namreč ne bo izbiral sredstev, kako bi nas prizadel, in v tej situaciji bi čustva lahko postala preveč ranljiva. Posebej paziti je treba, saj nas lahko zelo prizadene nekdo, ki nam je blizu, morda celo družinski član.

Proti večeru bo Luna tvorila harmoničen trigon s Saturnom v ribah, kar bo prineslo določeno pomiritev in morda tudi nasvet ali tolažbo. To nam bo pomagalo razumeti ali umiriti situacijo, predvsem glede na prejšnjo napetost z Marsom.

Poleg tega pa danes Merkur, ki se nahaja v svojem znamenju device, kjer vlada razum, analitičnost in praktičnost, tvori napeto opozicijo z Neptunom v ribah. Neptun lahko prinaša lažne obljube in zavajajoče vizije, zaradi česar danes ni priporočljivo sklepati pomembnih dogovorov, podpisovati pogodb ali kupovati tehnoloških naprav in prevoznih sredstev. Napake ali pomanjkljivosti morda ne bodo očitne takoj, ampak se lahko pokažejo šele kasneje.

Ker je danes sreda, Merkurjev dan, in je Merkur trenutno v svoji najmočnejši poziciji, se kljub njegovi inteligenci in zmožnosti jasnega razmišljanja priporoča previdnost pri vseh oblikah komunikacije in sklepanja odločitev. Če ni nujno, je bolje počakati dan ali dva, da se izognemo morebitnim nesporazumom ali napakam.