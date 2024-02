Astrologinja Lenka: Danes ni pravi dan za obljube

Luna je še nekaj časa v vodnarju, da dokonča vse, kar je bilo treba po mlaju v tem hitrem in nevihtnem znamenju. Nato okoli 15.00 ure prestopiti v znamenje rib, se malo odpočiti od tako velikega in nenadnega prebujenja in še večje napetosti.

V tej situaciji je živčni sistem Lune ali Duše v zelo napeti situaciji.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

In Merkur, naš um in razmišljanje, ki je tudi v Vodnarju, prinaša hitre misli, še več idej za nekaj, kar moramo šele dojeti in razumeti, ali je to za nas in koliko smo sposobni to uporabiti v vsakdanjem življenju. Toda hkrati naredi kvadrat z Jupitrom iz znamenja Bika. Poskuša ga malo ustaviti, da ne hiti toliko, da ne prinaša toliko novih inovativnih idej, ker jih moramo predelati, sicer je za mnoge vse to zmeda in živčnost, ker ne morejo predelati vseh teh novih idej, ki prihajajo.

Treba je sprejeti vse tiste izvirne in nove ideje, ki jim skoraj ne sledimo, kaj šele, da bi jih vsakodnevno uporabljali. Predvsem vse tiste izume, tehniko, tehnologijo in umetno inteligenco. In marsikomu se bo to zdelo preprosto, zato si bo želel še več, šele kasneje bo videl le kopičenje nekega znanja, prednosti praktičnosti pa bodo le prazno pričakovanje. Zato je najbolje, da se danes ne dogovarjate in ne obljubljate, ne podpisujete dokumentov, ker se bo izkazalo, da ni bilo vse tako, kot ste načrtovali, povzročilo bo veliko večja pretiravanja ali veliko višje cene.

Sonce, čeprav v svojem šibkem dignitetu, je prišlo na stopinjo eksaltacije Neptuna. Kakšne skrivnosti mu bo uspelo osvetliti oziroma razkriti, kar bo marsikoga presenetilo. Mars je dosegel stopnjo svoje največje moči in moči. Ta vzdržljiva in ambiciozna moč omogoča še pametnejšo naložbo vseh lastnih virov.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. Ponoči se mu bo pridružila Luna. Najbolje je biti v sanjah in ne brskati po kakšnih težkih čustvenih dogodkih, saj lahko nočne more močno obremenijo dušo, tako da ni mirnega spanca ali pa se bo človek z njimi boril vso noč.