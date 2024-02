Astrologinja Lenka: Danes ni najboljši čas za začetek česar koli

Luna je v znamenju leva, koraka kljubovalno in ponosno, a gre v opozicijo z Venero in Marsom iz znamenja vodnarja. Vsakršno vmešavanje s katere koli strani v odnos nekoga drugega, kakršno koli že je, je napačno.

Morda enemu od staršev ne bo všeč, da je vse tako. Kajti Venera, ki v tem svobodomiselnem znamenju dohiti Marsa, si zagotovo ne želi trajne zveze. Ne ona, še manj pa on. To je njuna trenutna muha, trenutna avantura ali krajšanje časa, dokler ne najdeta nekaj, kar jim ustreza.

Tukaj je zabava, malo prijateljstva, malo ljubezni, tako da je vse mogoče. In se da, ker ni predsodkov, kako, kje, zakaj, ali mora biti tako ali drugače. Delajo in gredo iz trenutka v trenutek, od želje, ki jih popelje tukaj in zdaj, da to počneta.

Tukaj ni nobene stalnosti, niti si ne obljubljata in zato nekomu tovrstni odnosi niso všeč in se zato vmešavajo vanj. In ni potrebe, ker je to tako ali tako samo začasno in brez vsakršnih obveznosti drug do drugega in brez kakršnih koli obljub o nečem stalnem ali o trajni zvezi, vse je na daljavo.

To je dobro samo za tiste, ki ljubijo svobodo, v vseh pogledih in odtenkih ljubezni.

Luna bo kasneje naredila kvadrat z Jupitrom iz znamenja Bika. Želela bo nekaj pregrešiti, zapraviti več za kakšen luksuz, kupiti nekaj, česar zagotovo ne bo nikoli uporabila, a trend je, da to ima. Tudi tu lahko pride do kakšnih nesoglasij, bodisi zaradi denarja, pogledov na marsikaj, lahko pa je še večje pričakovanje od druge osebe. In to je le najslabše, če človek ne zmore sam, v Levu pa bi lahko sam naredil vse, se ne prikrajša ali še manj dela načrte, ki jih ne zmore.

Merkur je dosegel zadnjo stopinjo znamenja vodnarja, mudi se čim prej spočiti, umiriti tako napete in živčne misli, kjer se dohitevajo. Zato danes ni najboljši čas za začetek česar koli, še posebej ne česa novega.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju bika in na stopinji, ko razmišlja, kako in na kakšen način doseči še večjo gmotno in finančno situacijo. Še izboljšati, kar že ima, in se podati v bolj tvegana dela, če je treba. In pri tem ga podpirata tako Saturn kot Sonce.