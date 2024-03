Astrologinja Lenka: danes je treba narediti mir in odložiti vse, kar ni nujnega

Luna je že prešla v znamenje rib in počasi pluje v svoje globine, da bi prišla v objem Sonca in jutrišnjega mlaja. In medtem ko se v zasanjanem stanju počasi pripravlja, zvečer pride do Saturna. Z njim ne more iti dlje, ne more skočiti čez, ker je on tista meja, ki ti ne pusti naprej, dokler ni vse po njegovih standardih. Za nekatere bo to ustvarilo nekoliko depresivno situacijo, za druge pa bo treba storiti nekaj, za kar je mislil, da lahko opravi, ne da bi bilo treba vse dokončati. Vsekakor se človek zaplete v neka razčiščevanja in temu trenutnemu, kar misli, da dela, zmanjka časa. Šele zvečer bo naredila sekstil s svojim dispozitorjem Jupitrom iz znamenja Bika. V oporo ji bo dajalo moč in voljo spoznanje, da obstajajo še lepše in boljše situacije, v katerih se z lahkoto marsikaj doseže. Koliko bo človek v takšnih sanjah pripravljen nekaj začeti, saj so to trenutki začetka konca marsičesa. Zato je najbolje, da ga spodbujate, da lahko ustvarja vse z lahkoto, da jih dokonča in ne čuti posebne žalosti ali krivde.

Danes je sobota, Saturnov dan. FOTO: Lenka Stanić

Vendar danes na nebu Mars iz znamenja Vodnarja dela kvadrat s svojim depozitarjem Uranom iz Bika. Em je v njegovem domu, hoče se mu zoperstaviti s povzročanjem raznih težav ali celo zavrnitev, da zanj ne obstaja. To je tako, kot če bi se sin odrekel lastnemu očetu, ker je zasedel njegovo mesto????

To je zelo napeta situacija, jeza in nasilje, ki nastaneta že ob eni sami besedi. Jeza, ki je premočna, argumenti, jeza, brez čakanja, da bo sogovornik kaj rekel. Odpovedi brez pojasnil, zakaj in kako je do tega prišlo. V človeku je velika potreba po izvajanju tveganih, ekshibicionističnih stvari, hoja po žici na veliki višini, adrenalin človeka drži. In ali je vedno na njegovi strani, ker je človek notri nemiren, živčen, počuti se kot da je priklopljen na elektriko. To je tudi problem v prometu, visoka hitrost, nezbranost in neprevidnost vodijo v najšibkejše konce. Težave v letalstvu, v sami zemlji, kjer se lahko tla ponekod zatresejo.

Zato je danes treba narediti mir, umirjenost in odložiti vse, kar ni nujnega, saj bo povzročilo samo težave.

Danes je sobota, Saturnov dan. Pet planetov v Ribah, vsi plavajo in vsi poskušajo očistiti vso svojo preteklost in karmo. Jutrišnja mlada luna bo morda komu pomagala, da se jih znebi.