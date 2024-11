Astrologinja Lenka: Danes je odličen za uresničevanje poslovnih idej in vizij

Luna se trenutno nahaja v znamenju škorpijona in se postopoma pomika proti trigonu s Saturnom, ki je v znamenju rib. Ta povezava prinaša olajšanje na različnih področjih življenja, še posebej pa vpliva na čustva, ki so bila izpostavljena stresu in intenzivnim izkušnjam.

Povečuje tudi občutek stabilnosti, ne le v medosebnih odnosih, temveč tudi pri opravljanju nalog, ki so že dolgo čakale na dokončanje. To je še posebej pomembno zdaj, ko je Merkur retrograden, saj omogoča, da se lotimo nedokončanih obveznosti iz preteklosti. Saturn v znamenju rib pa poudarja pomembnost tišine, miru in introspekcije.

Luna oblikuje tudi sekstil z Venero v znamenju kozoroga, kar prinaša harmonične energije. Ta vpliv posebej koristi zemeljskim in vodnim znamenjem, saj spodbuja urejanje odnosov in ustvarjanje prijetnega ravnovesja. Venera v kozorogu se osredotoča na doseganje materialnih in finančnih uspehov, hkrati pa podpira sklepanje uspešnih poslovnih dogovorov in partnerstev.

V teh dneh so prisotni tudi izzivi zaradi več planetov v kvinkunks aspektu, kar lahko povzroča težave na finančnem in zdravstvenem področju. Zdravje zato zahteva več pozornosti, kar podpirata retrogradni Merkur in Luna, ki se nahaja v padajoči fazi pred polno Luno.

Petek, dan pod vplivom Venere, je odličen za uresničevanje poslovnih idej in vizij. Venerin kvadrat s Hironom pa lahko povzroči občutek nezadostnosti ali dvome o lastni vrednosti in uspehu. Kljub temu ta energija lahko Venero motivira za še večje dosežke v karieri, čeprav morda zanemarja svoj čustveni svet.