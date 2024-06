Astrologinja Lenka: Danes je Marsov dan, on pa je v znamenju bika

Luna je v znamenju leva in že ob zori je naredila lep aspekt z Merkurjem iz radovednih in klepetavih Dvojčkov. Danes vam pogovor ne uide in tudi pred vami je kovanje načrtov.

Dan se bo nadaljeval v še boljšem aspektu s Soncem in to je dan, ko rešujemo vsa družinska razmerja, načrtujemo in najdevamo rešitve za marsikaj.

Sekstil z Venero iz znamenja dvojčkov je v veliki dilemi, saj bi kupila in imela vse, kar vidi. Rada bi imela vse, rada bi se družila z vsemi in bila v lepem prijateljskem odnosu. Ta lepa kombinacija z Luno ji daje občutek, da jo vsi odobravajo in podpirajo v njenih številnih talentih. Vse to je zelo prijetno za dušo samo in za njene najbližje, predvsem mamo, ki se lahko pohvali, kako ponosna je na otroka.

Zvečer bo nastopil v kvadrat z Uranom in osebi povzročal stres z nenadnimi in prenagljenimi odločitvami.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je že v znamenju bika. Tukaj je njegova energija počasna, vendar osredotočena in navezana na nekatere stabilne in praktične stvari v življenju.

Čeprav na prvi pogled deluje tiho in mirno, bo pokazala svoj bes in moč, ko bo prišel trenutek notranje nakopičene jeze. Danes je v kvadratu z retrogradnim Plutonom iz znamenja vodnarja, kar prinaša veliko destruktivna energija, ki na zelo negativen in bojevit način dokazuje moč in nadvlado.

Oseba ne bo le notranje napeta in nervozna, ampak bo to delovanje prenašala tudi navzven, predvsem na vse tiste, za katere čuti, da jo izrabljajo, manipulirajo ali ponižujejo. Da se to ne bi zgodilo, se mora oseba zavedati, da je ta nemir povzročila sama.