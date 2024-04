Astrologinja Lenka: Dan kot nalašč za številne nove začetke

Luna je že prešla v znamenje kozoroga, znamenje, ki nas opominja, da obstajajo oblike, korenine, tradicije, da obstajajo neka pravila, ki se jih je treba držati ne glede na vse novosti in vse dosežke. Saturna pa res potrebujemo, če ne zaradi drugega zato, da imamo red tudi, ko vstanemo, da ne govorim o tem, da moramo imeti skozi življenje svoj načrt in svoj cilj.

Čez dan bo delala sekstil z Marsom iz znamenja rib, da bi naredili še kaj, pospešili nekatere stvari, ker v kozorogu gre vse počasi in ko imamo tisti občutek, da je za vse čas, običajno nekje zamujamo.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Danes se Merkur na 27. stopinji Ovna začne umirjati in pripravljati na retrogradnost. Njegova retrogradnost bo trajala od 2. aprila do 25. aprila, zdaj pa je že v njegovi senci, tudi pozneje do 13. maja bo še pod tem vplivom.

In zdaj, ko miruje, imamo občutek, da vse stoji, da nas vse spotika, da nam vse pada iz rok, da se nič ne premika. In ravno tu naredimo napako, ko silimo in izsilimo, da je čim prej. In mimogrede, to je znamenje ovna in kaj je njegova osnovna lastnost razen tega, da je v vsem rad prvi in tisti, ki za nič nima potrpljenja. In zdaj, ko hoče nekaj narediti, se mu vse spotakne in gre iz napake v napako in iz živčnosti v nervozo. In takrat se pojavi tisti notranji plamen, ki nima potrpljenja nekaj počakati ali počasi povedati in takrat nastanejo razprave, prerekanja, obtoževanja.

Pomembni planetarni dogodki v mesecu aprilu 3.04. Venera v konjunkciji z Neptunom na eksaltaciji Venere – božanskega ideala na zemlji, če se mu lahko vsaj malo približamo

5.04. Venera v Ovnu - obstaja želja po poroki zdaj in takoj

8.04. Sončni mrk 19. Ovna v konjunkciji s Hironom in Merkurjem - zdravljenje ali povzroči še večjo rano in poškodbo

10. 4. Mars v konjunkciji s Saturnom – previdnost na vseh področjih

12.04. Sonce v konjunkciji Rx Merkur – izrisuje in osvetljuje veliko besed, ki so v temi

19.04. Sonce v Biku, materializacija vseh želja

21.04. Jupiter v konjunkciji z Uranom – nepričakovano, šokantno, stresno, kvečjemu nekaj novega

24.04. Polna luna v znamenju škorpijona – kaj dokončati in zavreči

25.04. Merkur iz retro v direktni smeri, a še vedno v svoji senci

29.04 Mars konjunkcija Neptun - pazite, v kaj se spuščate, in Venera se premakne v znamenje Bika – v svoj dom, da uresniči marsikaj

30. 4. Mars v Ovnu v svoj dom prinaša pravo energijo in jo uporablja na najprimernejši način

Zdaj pa sta potrebna mir in velika potrpežljivost za vse. Malo se sprostite, razbremenite, dajte si urnik, kjer se nič ne mudi, kjer se tudi nekatere stvari obnovijo, nekatere pozabljene ali manj pomembne stvari pridejo na površje in so še uporabne.

Mirujoči je velikokrat kot nalašč za izdelavo marsičesa, ker daje veliko moči, zdaj pa gre iz neposrednega v retro, tako da je dober za tisto, kar smo že odložili in lahko popravimo nekaj iz preteklosti, ker bo šlo odlično. Ko miruje iz retrogradnega v direktno, je ta dan kot nalašč za številne nove začetke, vmes pa poskrbite za papirje in pogodbe.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju, kjer ni najboljša možnost, ampak včasih je treba delati in razmišljati, kako si zagotoviti čim več specifičnih virov za normalno življenje. No, tudi to je lepo.