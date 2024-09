Astrologinja Lenka: Dan je poln različnih dogajanj na nebu

Današnji dan je poln različnih dogajanj na nebu. Že od jutra je Luna v znamenju Bika v konjunkciji z Uranom, kar prinaša nenadno prebujanje ali stres za nekoga, vendar je to tudi nova energija, ki se bo aktivirala za cel dan. Nato Luna preide v sekstil z Neptunom in trigon s Plutonom, kar ponuja priložnost za sprostitev in nabiranje moči pred prehodom v novo znamenje.

Okoli 12. ure Luna preide v znamenje Dvojčkov, kjer je energija veliko lažja, usmerjena v komunikativne stvari, več pogovorov in morda nekaj nepotrebnega opravljanja ali izrečenih besed. Danes imata dve planetki tudi aspekt s Plutonom. Vse se dogaja na 29. stopinji, ki želi zaključiti določeno obdobje, stanje ali nekaj, kar se vleče brez perspektive.

Sonce v trigonu s Plutonom pridobi več energije in moči za prehod v znamenje Tehtnice, kjer se sooča s številnimi izzivi. Prehod Sonca v Tehtnico, ki bo okoli 14:45, označuje začetek jeseni, občutek zorenja in zbiranja vseh sadov, ki jih je oseba dosegla – ali pa ne.

Astrološka karta.

Venera se pripravlja, da zapusti svoje znamenje in svoj dom, kjer je sijala najbolje, kar je lahko. Preden se to zgodi, jo čaka Pluton, notranji boj, kako zaključiti vse, kar jo razjeda v duši. Sedaj pride na dan jeza, ljubosumje, zamere ali vse tisto, kar je zadrževala v sebi in ni kazala navzven, saj mora Tehtnica navzven pustiti vtis, da je vse v redu in da so vsi srečni in zadovoljni. Zdaj pa želi vse izraziti, končati odnos in se znebiti vsega, kar je nosila proti svoji volji. Ko bo prešla v Škorpijona, jo bo preteklost še bolj vlekla nazaj, zato je bolje zdaj zaključiti vse, kar ni zdravo in jo ovira v življenju.

Danes je nedelja, dan Sonca, in prav danes je izbralo, da nam oznani uradni začetek jeseni. Vsako obdobje je v nečem drugačno in lepo, zato izkoristimo tisto najboljše, kar nam ponuja. Ponujeno je veliko lepega, kar lahko vzamemo.