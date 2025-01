Astrologinja Lenka: Daje nam pogled k večjim ciljem, k drznim podvigom v prihodnost

Luna je prešla v znamenje strelca, kjer dviguje energijo v nekaj pozitivnega, lepega, v nekaj, kar verjamemo, da bo dobro in da smo na pravi poti. Tu se navdih poveča, saj Strelec prinaša toplino, nam daje pogled k večjim ciljem, k drznim podvigom v prihodnost, k veri, ki nas vodi skozi življenje.

Takoj preide v sekstil s Plutonom in on je tisti, ki vedno daje moč, daje transformacijo in omogoča, da se marsikaj naredi z lahkoto. In kar je najpomembnejše, Pluton človeka osvobaja starih in obremenjujočih, predvsem čustvenih, vzorcev in navad. Želi lahkotnost dihanja, želi začeti z novo energijo.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

In sekstil Lune s Soncem v znamenju Vodnarja prinaša dan, ko se da marsikaj harmonično dogovoriti, popraviti ali celo začeti kaj novega. Luna v Strelcu je polna novih idej, Sonce v Vodnarju pa nešteto novih spoznanj, novih in smelih začetkov, da pogumno stopate v nove projekte. Tukaj mora biti vse novo, izvirno, edinstveno in drugačno od vsega prej. Sonce v vodnarju ima zavest o drugih in o tem, kako jim pomagati, predvsem v družbenih in nevladnih organizacijah. Povezovanje na družbenih medijih, mreženje in deljenje znanja.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju rib, razpeta med preteklostjo in prihodnostjo. Komu se pridružiti in s kom nadaljevati. Saturn ji daje varnost, jo spušča v realnost, hkrati pa jo hladi, zdolgočasi in depresivno. Toda Neptun ji daje vizije, domišljijo in izpolnitev sanj, ne daje pa ji varnosti in stalnosti. In njena ločitev v znamenju, kjer si želi le ljubezni, jo lahko povsem ponese na tretjo stran, kjer bo začutila svoj mir in se utopila v svojih talentih, ki jih ima na pretek. Ampak Venera obožuje pozornost, obožuje, ko jo nekdo osreči in zadovolji, tudi z majhnimi stvarmi, saj ji to izkazuje spoštovanje in hvaležnost.