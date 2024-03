Astrologinja Lenka: čutili boste, da vas nihče ne razume

Luna v škorpijonu tvori trigon s Saturnom v ribah. Pričakujte namig nekoga, ki vam bo dal vedeti, da ni vse tako slabo. Imate podporo osebe, ki vam vedno stoji ob strani ali ponudi ramo za tolažbo.

Čez dan bo luna naredila opozicijo z Jupitrom v biku, čeprav le za dve uri, a v tem obdobju se ne prepuščajte čustvenim izpadom, naj bodo v dobrem ali slabem smislu. Pretiravanje v kateri koli smeri lahko predstavlja problem. Na tej točki vas lahko zamika zapravljanje denarja, ki bo izhajalo iz čustvene stiske - čutili boste, da vas nihče ne razume, da ste zavrnjeni ... Ne pustite se tem občutkom. Dihajte.

Niz nenadnih dogodkov

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki je v znamenju bika. Ta se počasi pomika proti Uranu, kar lahko povzroči niz šokantnih, nenadnih dogodkov. Položaj Jupitra in Venere na tem mestu ponuja možnost usklajevanja načrtov in želja. Dobite lahko svobodo, da se lotite nečesa, česar si prej niste drznili.

Astrologinja Lenka. FOTO: Osebni Arhiv

Moč Venere lahko iz želenega privabi le najlepše. Nosi vaše sanje, želje, zadovoljstvo in spodbuja užitek na vseh področjih. V tem trenutku vam vesolje sporoča, da ste svobodni in da lahko dosežete vse, le če boste do sebe iskreni. Ali ste resnično povezani s svojimi sanjami? Morate verjeti vanje, jih globoko čutiti, in ne delati načrtov kar tako, na pamet, saj tako nastane največ napak.

Zato se danes prepustite in verjemite, naj vas vera in želja vodita k uresničitvi sanj. Vprašajte se, kako daleč vas bo pripeljal ta proces, kaj sledi?