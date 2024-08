Astrologinja Lenka: Čas je za počitek in tišino

Po včerajšnjem dnevu, ko je bilo veliko planetov v svojih najmočnejših aspektih, in še vpliv polne lune se je čutil, je danes veliko bolj miren dan.

Luna je prešla v znamenje rib, v znamenje počitka in tišine, ko delamo analizo za nazaj, kako so minili prejšnji dnevi.

Energijsko je bilo precej napeto, saj so se odpirali novi in ​​novi nepričakovani izzivi, ki jih je bilo treba opraviti, kajti vodnar zna odpreti marsikatero nepričakovano temo.

V tem kaosu niti ne čuti utrujenosti, ki bo prišla za nami. Zato zdaj, ko Luna ne dela niti enega aspekta, počivajmo in načrtujmo počasi in v tišini.

Dispozitor bo Luno vodil v znamenje dvojčkov, kjer je potrebna komunikacija, govor, pa čeprav samo zato, da nekaj povemo. Poleg tega je v bližini tudi Mars, ki pač ve in zna spodbuditi človeka, da gre od enega dejanja k drugemu.

Danes je torek, Marsov dan, in je v znamenju dvojčkov, v znamenju, kjer je treba nekaj povedati, sicer ima človek občutek, da bo počil, če česa ne bo povedal.

Da ne govorim o tem, kako razpršena je vsa ta Marsova energija na vse strani, saj nima le enega fokusa, temveč ga zanima veliko več stvari.

In tako človek nekaj začne, pusti nedokončano in gre k drugemu projektu ter tako sam s seboj vstopi v nočno moro. Posebnost pri tem je, da je nepotrpežljiv in v znamenju, kjer so pomembni pogovori in komunikacija, zato se hitro domisli kakšne prenagljene in neprevidne besede, ki človeka nehote prizadene.

K sreči je to znamenje, ki lahko človeka pritegne v nova ustvarjanja - v branje, učenje ali v druge spretnosti, denimo ročna dela.