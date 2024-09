Astrologinja Lenka: Bliža se lunin mrk

Luna je trenutno v znamenju vodnarja, še vedno v fazi naraščanja, vendar se bliža tudi lunin mrk, ki bo nastopil čez dva dni. V tem znamenju vodnarja Luna izraža močno potrebo po svobodi, željo po osvoboditvi od vseh stvari in tudi ljudi, ki ovirajo to svobodo. Čustvena svoboda, ki si jo tako želi, je tako močna, da se včasih raje odloči živeti sama kot z nekom, ker ji omejitve delujejo zaviralno.

Vodnar sam po sebi ni čustven znak, kar pomeni, da ne izraža čustev na bližnji, intimni ravni. Namesto tega se najbolje povezuje preko različnih omrežij in skupnosti. Njegove potrebe so usmerjene k širši družbi, k pomoči drugim, na primer prek nevladnih organizacij, sindikatov in humanitarnih dejavnosti. Vendar pa bodo tisti, ki so ji najbližje, pogosto čutili, da se razdaja za druge, za njih pa ima manj časa in energije.

Že od jutra je Luna v kvadratu z Uranom, kar prinaša občutek nenadne prebuditve ali nemira, kot bi te nekakšen alarm zbudil iz spanja. Vedno obstaja možnost, da pride do nepričakovane informacije ali dogodka, ki te šokira in povzroči neprijetno situacijo. Vendar so včasih prav ti nenadni dogodki tisti, ki nas prebudijo iz naših ujetih sanj in nas spodbudijo k spremembam.

Okrog 11.30 Luna vstopi v znamenje rib, kjer čustva začnejo prihajati na plano. Ta čustvenost, občutljivost in sočutnost so lahko včasih premočne in povzročijo zmedo ali celo občutek strahu, kar lahko vodi v neprijetne situacije. Pogosto se človek v takšnih trenutkih umakne v samoto, da lahko predela, kar ga teži, saj te občutke doživlja intenzivneje kot drugi.

Danes je ponedeljek, dan lune, in Luna se že premika proti znamenju, kjer se bo zgodil Lunin mrk. Mrki delujejo že nekaj dni prej, zato jih mnogi že čutijo na različnih ravneh. Lunin mrk prinaša močno energijo čiščenja in zaključevanja določenih poglavij v življenju. Pogosto so v tem času na preizkušnji odnosi in lahko pride do ločitev, ki so lahko zelo boleče. Vendar je za začetek nečesa novega potrebno najprej zaključiti preteklo. Ko sprejmeš te težke spremembe, si odpreš nove poti za prihodnost.