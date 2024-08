Astrolog Stane Padežnik: 13. in 14. avgusta se nam obeta razburljivo kozmično obdobje

V zadnjem intervjuju ste mi zaupali, da nam bo tudi letošnje poletje postreglo z razburljivim vremenom, in res je bilo tako. Izmenjevali so se vročinski valovi in nevihte, ki so ponekod po Sloveniji povzročile tudi kar nekaj škode. Nam zaupate, ali lahko do konca avgusta pričakujemo še kakšna vremenska presenečenja?

Vremenske nevšečnosti še lahko pričakujemo, in sicer od 12. avgusta dalje, ko bo prvi Lunin krajec v škorpijonu v poziciji z Uranom v biku in zvezdo stalnico Algol, ki povzroča katastrofe. Pripravite se na nevihte, obstaja tudi nevarnost poplav, predvsem pa takrat spremljajte vremenske napovedi in ravnajte samozaščitno.

Ta kozmična kombinacija bo vplivala tudi na počutje ljudi, ki so bolj občutljivi na vremenske spremembe, v naravi, gorah in morju se lahko pripetijo nesreče, sploh tistim, željnim adrenalina, ki izzivajo usodo. Vladala bo tudi napetost v medosebnih odnosih in politiki. Skratka, naporno bo.

Že dan kasneje, 13. in 14. avgusta, bo v našem osončju prišlo tudi do zanimivega pojava, ki bo povzročil turbulentno delovanje kozmičnih sil. Planeti se bodo poravnali tako, da se bo na nebu zaostril gibljivi križ, in to tik pred cerkvenim praznikom, Marijinim vnebovzetjem 15. avgusta.

Gibljivi križ bo sestavljen iz Lune v strelcu, ki bo v opoziciji na sožarčenje Marsa z Jupitrom v dvojčkih, in Venere v devici v opoziciji s Saturnom v ribi.