Prepričajte se, da izberete ustrezne zobne vsadke

Zobni vsadki so dandanes prva in najboljša rešitev za nadomestitev manjkajočih zob. Metoda resda ni najbolj preprosta, saj je potreben kirurški poseg, pa vendar je v primerjavi z drugimi možnostmi najbolj učinkovita.

Kirurški poseg poteka v lokalni anesteziji, implantologi v kost pod dlesnijo zavrtajo luknjo in vanjo privijejo zobni vsadek. Med posegom pacient ne čuti bolečin, po vstavitvi pa lahko nastanejo blažje bolečine in oteklina. Pacient mora nekaj dni po posegu jemati protibolečinske oziroma protivnetne tablete, uživati hladno in tekočo prehrano, spati z visokim vzglavjem in se izogibati telesni aktivnosti. Vse našteto pripomore k manjši oteklini in bolečini, nam je pojasnil Dušan Brajović, dr. dent. med.

Od petice do petice

Za tiste, ki se spopadajo z izgubo več zob ali celotnega zobnega loka, pa je primerna metoda »All on 4«, med vsemi najbolj priznana in učinkovita rešitev. Kot nam je pojasnil sogovornik, gre za pričvrstitev zobne proteze na štirih zobnih implantatih (pri metodi »All on 6« je pritrjena na šestih zobnih vsadkih). »Gre za razširjeno rešitev v primeru, ko ima pacient zaradi predhodne izgube zob manj čeljustne kosti. V zgornjo čeljust vstavimo štiri zobne vsadke spredaj na mesta med zgornjima štiricama, v spodnjo čeljust pa na mesta med spodnjima štiricama,« je opisal.

Na področju zobne medicine danes obstaja že veliko optimalnih rešitev, ki obljubljajo tako vrhunsko estetiko kot funkcionalnost. FOTO: Depositphotos

Pri tej metodi sta tako privijačena zobna proteza ali most krajša, nadomeščeni zobje pa segajo od petice do petice. Pri rešitvi »All on 6« sta vstavljena dva dodatna zobna vsadka, privita zobna proteza ali most nadomešča celotno zobno vrsto ter tako obsega zobe od sedmice do sedmice.

Bodo novi zobje ustrezni?

Dandanes je na trgu že veliko ponudnikov, kakovost implantatov pa različna. Kako naj uporabnik ve, ali bo dobil ustrezne nove zobe? Brajović zagotavlja, da morajo vsi implantati, ki so v uporabi, imeti ustrezne certifikate o ustreznosti. »Razlika pa je v njihovi konfiguraciji. Implantat se izbere glede na lastnosti tkiva, in sicer gostoto in dimenzijo kosti, kakovost in mere mehkega tkiva, mesto, kamor bo vstavljen, ter tip protetične nadgradnje (prevleka, proteza …). Za dolgoročno zadovoljstvo pacienta sta bolj kot sam implantat pomembna dobro načrtovanje končne rešitve ter natančna izvedba kirurškega posega in protetične rekonstrukcije.«

Dandanes je na trgu že veliko ponudnikov, kakovost implantatov pa različna. FOTO: Depositphotos

Posameznik lahko tako pod narkozo, brez bolečin in v le enem postopku pridobi nazaj sproščen nasmeh, hkrati pa tudi izgubljeno samozavest in udobje pri vsakodnevnih dejavnostih.

Ustna higiena zobnih vsadkov Po namestitvi zobnih vsadkov si moramo v prvem tednu ali dveh usta izpirati s tekočino, ki vsebuje klorheksidin. Med drugim in četrtim tednom ta predel nežno čistimo z gazo, ki je lahko namočena z raztopino klorheksidina. Po četrtem tednu pa že lahko uporabljamo zobno krtačko. »Za dolgoročno obstojnost implantata je nadvse pomembna zdrava sluznica, ki preprečuje prodor bakterij do implantata in preprečuje razvoj vnetja ob njem. Redna ustna higiena, poleg običajnega ščetkanja z zobno krtačko, vključuje tudi uporabo medzobne ščetke. Poleg tega je nujno profesionalno odstranjevanje zobnih oblog pri zobozdravniku ali ustnem higieniku dvakrat na leto,« svetuje Brajović.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.