Znanstveniki razkrivajo! Ta del doma je bolj zdrav, če je razmetan

Od majhnega so nas učili, da je treba zjutraj, takoj ko vstanemo, postlati posteljo. Pa je to res dobra navada?

Znanstveniki že dolgo raziskujejo različne vplive higiene in vzdrževanja čistoče na naše zdravje, med zanimivejšimi odkritji pa je ugotovitev, da navada, ki se nam že od nekdaj zdi pametna, torej vsakodnevno postiljanje postelje, v resnici ni tako nujna.

Strokovnjaki namreč opozarjajo, da s tem ustvarjamo idealne razmere za razvoj mikroskopskih pršic, ki se hranijo z odpadlo človeško kožo in ljubijo toplo, vlažno okolje.

Pršice sproščajo alergene snovi, ki povzročajo kihanje, srbeče oči, kašelj in težave z dihanjem.

Pršice so drobni organizmi, ki živijo v tkaninah, še posebno rade pa bivajo v posteljnini, vzmetnicah in blazinah. Njihova prisotnost sama po sebi ne bi bila problematična, če ne bi sproščale snovi, ki mnogo ljudem povzročajo alergijske reakcije. Hranijo se z delci odmrle kože, ki se v velikih količinah nabira prav v postelji, še posebno v vzmetnicah in blazinah. Ko se pršice enkrat naselijo, se hitro razmnožujejo in sproščajo alergene snovi, ki povzročajo kihanje, srbeče oči, kašelj in celo težave z dihanjem.

Posteljo je treba prezračiti

V študiji, ki so jo leta 2005 izvedli na Univerzi Kingston v Londonu, so znanstveniki odkrili, da lahko zmanjšamo število pršic, če postelja ostane odkrita: ko jo izpostavimo zraku in svetlobi, vlaga, ki se nabere med spanjem, hitreje izhlapi. Med spanjem se potimo, kar dodatno vlaži naše ležišče in ustvarja še bolj prijetno okolje za pršice.

Hranijo se z delci odmrle kože in las, ki sestavljajo prah. FOTO: Getty Images

Zato je dobro posteljo vsak dan dobro prezračiti, s tem obenem zmanjšamo potrebo po prepogostem pranju posteljnine. Pa še nekaj časa, ki ga porabimo za vsakodnevno postiljanje, prihranimo. In čeprav se to morda komu zdi malenkost, je za mnoge, ki živijo v neprestani bitki s časom, vsaka minuta dobrodošla. Predvsem pa razmetana postelja ne bo več povzročala slabe vesti.