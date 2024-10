Vsako leto zboli okoli 1500 žensk, a zgodaj odkrit je ozdravljiv

Za rakom dojke vsako leto zboli okoli 1500 žensk, okoli 440 jih za to boleznijo umre. Kot poudarja stroka ob rožnatem oktobru, ki je tradicionalno namenjen ozaveščanju o raku dojke, gre za bolezen, ki je ob zgodnjem odkritju izjemno visoko ozdravljiva, za to pa je ključno redno in pravilno samopregledovanje. Naše vodilo naj bo zdrav življenjski slog. FOTO: Sam Edwards/Getty Images Zasadimo drevo Združenje Europa Donna Slovenija tudi letos k sodelovanju in ozaveščanju spodbuja slovenske občine, ki lahko zasadijo rožnata drevesa. Na voljo so štiri drevesne vrste, in sicer navadni glog, japons...