Zdravnikom uspel neverjeten čudež! Slepa 3-letnica znova vidi

Združeno kraljestvo je edina država, ki izvaja ta tip mikrokirurške, tako imenovane »keyhole« operacije očesa. Uporablja se za odpravo slepote pri otrocih, rojenih z redko boleznijo, pri kateri lahko razlikujejo samo med svetlobo in temo, izraz »keyhole« pa v prevodu pomeni ključavnica in se nanaša na tip operacije, pri kateri kirurgi izvajajo le drobne reze v tkivo, v nasprotju z običajnimi kirurškimi posegi.

Pri tej dotični operaciji bolniku v oči vbrizgajo zdrave različice gena. Mali Khadijah Chaudhry, rojeni z redko Leberjevo amavrozo-4, je poseg omogočil, da lahko znova vidi svet okoli sebe. Ta bolezen sicer prizadene približno enega od 40.000 dojenčkov. Povzroči odmiranje celic mrežnice, otrok pa izgubi vid, še preden dopolni štiri leta.

Že kot dojenček je nenavadno premikala oči

Khadijahin oče, Muhammad Muddassir, je povedal: »Khadijah je bila stara komaj dve leti, ko so ji postavili diagnozo. Že kot dojenček je oči premikala nenormalno in njen vid se je sčasoma slabšal. Lahko se je samostojno igrala in hodila, a vedno pod nadzorom.«

Muhammad, Khadijah in mama Hafiza so odpotovali iz britanskega mesta Hull v otroško bolnišnico Evelina London. Je edina bolnišnica na svetu, ki izvaja revolucionarno gensko terapijo.

Zdravljenje so razvili na University College London in Moorfields Eye Hospital, izvaja pa ga ekipa vrhunskih britanskih očesnih strokovnjakov. Deklici so ji obe očesi vbrizgali zdravilo v dveh ločenih posegih. Vsaka operacija je trajala približno eno uro. Muhammad je dejal: »Zelo smo bili veseli, ko smo slišali, da je to zdravljenje na voljo. Po več preiskavah v očesni bolnišnici Moorfields in Evelina London smo ugotovili, da je Khadijah primerna, česar smo bili zelo veseli. Oba posega sta dobro uspela in optimistični smo, da bo napredovala z zdravljenjem. Klinična ekipa je videti zadovoljna z rezultatom.«

Pristop je čisto nov, zato še nima dovoljenja za splošno uporabo. Vodilni kirurg Neruban Kumaran je dejal: »Resnično smo zadovoljni s tem, kako so potekale Khadijahine operacije. Njena mama in oče sta že opazila izboljšanje vida, kar je zelo obetavno.«