V UKC Ljubljana prvič naredili takšno operacijo: stopili so ob bok najnaprednejšim centrom

Roboti vse bolj vstopajo v naša življenja. Njihova vloga je vse bolj opazna tudi v zdravstvu. V UKC Ljubljana so zdaj kot prvi v Sloveniji izvedli robotsko asistirano ginekološko operacijo.

»Le nekaj dni pred 8. marcem, ko slavimo pravice in dosežke žensk, sta doc. dr. Mija Blaganje in dr. Vid Janša z Ginekološke klinike UKCL skupaj z ekipo izvedla prvo robotsko asistirano ginekološko operacijo pri nas,« so iz UKC Ljubljana zapisali na svojem instagram profilu.

Dodali so, da so ženskam s tem zagotovili minimalno invazivno kirurgijo. Kot pravijo, ta omogoča boljše in hitrejše pooperativno okrevanje.

UKC Ljubljana je v preteklosti že večkrat premikal meje. Pred časom so na primer njegovi strokovnjaki s pomočjo 3D-modela naredili nos na podlakti in ga prenesli pacientki na obraz.

Zdravstvo se nenehno razvija in za pričakovati je, da se bo z bliskovitim razvojem umetne inteligence v prihodnosti še hitreje razvijal. Umetna inteligenca bi bila lahko v veliko pomoč zdravnikom, bodisi pri operacijah bodisi pri diagnozah. Še posebej v veliko pomoč bi utegnila biti takrat, ko bo prišla na stopnjo splošne umetne inteligence (AGI). Kdaj bomo to dobili, je vprašanje. Nekateri menijo, da bi jo lahko dobili že v relativno kratkem času.