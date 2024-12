Zdravniki opozarjajo! Pet nevarnih bolezni, ki vam lahko »uničijo božič«

Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na možnost tako imenovane »kvintupledemije« – petih bolezni, ki bi lahko hkrati prizadele Evropo tik pred božičnimi prazniki. Ta nevarna kombinacija vključuje gripo, respiratorni sincicijski virus (RSV), Covid-19, norovirus in opičje koze (mpox). Posledice bi lahko močno obremenile zdravstvene sisteme držav ravno v času, ko ljudje množično potujejo in se družijo z bližnjimi.

Dr. Joseph Ambani je za medije opozoril: »Izraz 'kvintupledemija' morda zveni dramatično, vendar je realen scenarij v zimskem času, ko bi lahko norovirus, opičje koze, Covid-19, RSV in gripa krožili hkrati.«

Simbolična fotografija. FOTO: Dado Ruvic Reuters

Dodal je: »Vsak virus ima svoje edinstvene načine širjenja, vendar je skrb vzbujajoče predvsem to, da njihovi sezonski vrhunci sovpadajo. Poleg tega bi to močno obremenilo zdravstveni sistem. Zima ustvarja idealne pogoje za širjenje virusov – zaprti prostori, praznična druženja in oslabljen imunski sistem zaradi preteklih okužb ali pomanjkanja cepljenja so popolna kombinacija za izbruhe.«

Zdravnik je opozoril tudi na možne posledice: »Človeški vpliv takšnega scenarija je težko preceniti. Predstavljajte si bolnišnice, ki ne zmorejo obvladovati obsega bolnikov, družine, ki zaradi bolezni odpovedujejo praznične načrte, in skrbnike, ki se spopadajo z več okužbami hkrati.«

Ni edini, ki opozarja

Opičje koze lahko prepoznate po značilnem izpuščaju. FOTO: Justin Makangara Reuters

Podobno opozorilo je podal tudi, predavatelj mikrobiologije na britanski univerzi Teesside. Opozoril je na »možnost povečanega števila primerov vseh petih virusov«, ki bi lahko sovpadli v hladnejših mesecih. Kot glavne vzroke za to povečanje je navedel prekrivanje sezonskih aktivnosti, oslabljen imunski sistem in povečano socialno interakcijo.

Simptomi opičjih koz vključujejo izpuščaj, vročino, glavobol, bolečine v mišicah, otečene bezgavke, mrzlico, izčrpanost in bolečine v sklepih. Izpuščaj se običajno razvije v roku enega do petih dni po pojavu prvih simptomov.

Kljub skrb vzbujajočim napovedim strokovnjaki poudarjajo, da obstajajo načini za preprečevanje takšnega raznosa bolezni. Dr. Lopes svetuje: »Higienski ukrepi, kot so redno umivanje rok in nošenje mask v gneči, lahko zmanjšajo širjenje bolezni.« Poleg tega je izpostavil pomen ozaveščanja javnosti, učinkovitega spremljanja stanja in individualne previdnosti.

Zdravniki tako pozivajo k previdnosti in upoštevanju priporočil, da bi zmanjšali tveganje za širjenje bolezni in zaščitili ljudi tudi med praznično sezono.