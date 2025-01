Zdravilni žajbelj lahko ublaži bolečine v grlu, a previdno z njim

Zdravilni žajbelj je trajnica z izjemno močnim in prijetnim vonjem, z lesnatim steblom, sivkasto zelenimi, mehkimi listi in modro-vijoličnimi cvetovi.

Že v srednjem veku je igral v medicini pomembno vlogo, saj je ena izmed rastlin z močnim protimikrobnim delovanjem. Danes se pogosto uporablja za zdravljenje aft, občutljivih dlesni in na splošno za nego sluznice ustne votline.

Dobrodošel je kot pomoč pri bolečem v grlu in hripavosti, za spodbujanje apetita, za lajšanje prebavnih in za blaženje menstrualnih težav.

Kljub priljubljenosti in široki uporabi je treba žajbelj uporabljati previdno. V njem je namreč snov tujon, ki lahko v visokih odmerkih škoduje živčevju in jetrom.

Pripravki z žajbljevim oljem niso priporočljivi za otroke, nosečnice, osebe z visokim krvnim tlakom in za bolnike z epilepsijo.

Žajbljevo olje se uporablja v terapiji z inhalacijo za pomiritev, izboljšanje spomina in koncentracije ter pri gripi in prehladu. Majhna količina žajbljevega olja se zmeša z baznim oljem za lokalno uporabo pri težavah v menopavzi in pri sproščanju mišic. Ugodno deluje tudi pri razširjenih porah, spodbuja celjenje ran in pomaga pri luskavici ter dermatitisu.

Žajbljevo olje je najbolje kombinirati z rožmarinovim, sivkinim, limonovim in bergamotovim. Splošno pravilo je, da se pripravki žajblja v predpisanih količinah jemljejo največ mesec dni, nato naj sledi vsaj dvotedenski premor.

Pomembno je upoštevati priporočila za varno uporabo in s tem preprečiti morebitne nezaželene stranske učinke, opozarja 24sata.hr.

Kaj je tujon

Tujon je spojina, ki je v žajblju, veliko več pa ga je v pelinu (Artemisia absinthium), še posebej v absintu. V žajblju (Salvia officinalis) je vsebnost tujona običajno precej nižja, vendar je še vedno prisoten in vpliva na vonj ter okus rastline.

Tujon ima lahko rahlo psihoaktivne učinke.

Čeprav je tujon v majhnih količinah prisoten v žajblju, je ta rastlina znana predvsem po svojih zdravilnih lastnostih, kot so protivnetni, protibakterijski in antioksidativni učinki.