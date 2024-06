Zaradi njega lahko v ušesih sika in buči

Šumenje v ušesih ali tinitus je zvok, ki ga slišimo brez zunanje zvočne stimulacije. Osebe s tinitusom ga pogosto opišejo kot zvonjenje, šumenje, brenčanje, bučanje, sikanje, ščebetanje, pojavljanje pulzirajočih glasov in podobno. Ko zvok, ki ga oseba sliši, zazna tudi zdravnik, govorimo o objektivnem tinitusu, sicer ga označimo kot subjektivnega. Šumenje v ušesih je morda povezano z okvaro sluha, lahko pa so vzroki tudi druga bolezenska stanja.

Tinitus lahko povzroča tudi kronični stres. FOTO: Smartstock/Getty Images

»Tinitus je stanje, pri katerem posameznik zaznava zvoke, ki nimajo vira v okolici,« pojasnjuje asist. dr. Nina Božanić Urbančič, dr. med., spec. otorinolaringologije, s Klinike ORL v UKC Ljubljana. »Ti zvoki se lahko pojavijo kot čisti toni različnih frekvenc, šumi ali celo utripanje srca. Tinitus se lahko pojavi pri ljudeh obeh spolov in vseh starostnih skupin, vključno z otroki. Je zelo pogost simptom. Raziskave kažejo, da je prisoten pri 5–30 odstotkih odraslih in pri 15–50 odstotkih otrok. Na srečo le 8 odstotkov oseb s tinitusom doživlja tako resne težave, da potrebujejo zdravniško pomoč.«

Osebe s tinitusom pogosto trpijo zaradi nespečnosti, težav z osredotočanjem, sproščanjem, včasih se pojavijo tudi depresivne misli.

Mnogi pomislijo, da je vir zvoka v okolici, da ga oddaja hladilnik ali druga naprava: »Šele kasneje ugotovijo, da prihaja iz njihovega telesa. Osebe s tinitusom pogosto poročajo o preobčutljivosti za zvoke. Nekateri razvijejo strah pred zvoki in se socialno izolirajo. Tinitus je pogostejši pri starejših osebah, moških, osebah z izgubo sluha, zvišanim krvnim tlakom ali drugimi težavami s prekrvitvijo.«

Izguba sluha, ki je najpogostejši vzrok za tinitus, je prirojena ali pridobljena. FOTO: Victor_69/Getty Images

Težave s koncentracijo

Izguba sluha, ki je najpogostejši vzrok za tinitus, je lahko prirojena ali pridobljena. Tinitus se lahko pojavi hkrati z nastankom naglušnosti, ob poslabšanju sluha ali v povezavi s stresnim dogodkom, še pove sogovornica in poudari, da lahko težava občutno poslabša kakovost življenja: »Osebe s tinitusom pogosto trpijo zaradi nespečnosti, težav z osredotočanjem, sproščanjem, včasih se pojavijo tudi depresivne misli. Tinitus lahko povzroča kronični stres, ta pa vpliva na vse telo. Učenci imajo lahko težave s koncentracijo v šoli, s kognicijo, sluhom, branjem in spanjem.«

Šumenje v ušesih je morda povezano z okvaro sluha, lahko pa so vzroki tudi druga bolezenska stanja.

Zdravila za tinitus v obliki tablet, kapljic ali injekcij ni. Številne raziskave pa so potrdile učinkovitost kognitivno-vedenjske terapije pri izboljšanju kakovosti življenja oseb s tinitusom, še pove asist. dr. Božanić Urbančičeva: »Ta terapija vključuje določene vaje za možgane, ki spreminjajo naš odnos do tinitusa, kar omogoča, da nanj pozabimo. Uporaba slušnih aparatov lahko pomaga naglušnim osebam z blaženjem simptomov tinitusa. Ko tinitus močno vpliva na kakovost življenja, je enostranski, povezan z izgubo sluha ali težavami z ravnotežjem, priporočamo pregled pri zdravniku. Specialist bo lahko ocenil vzroke in predlagal ustrezne možnosti zdravljenja ali obvladovanja simptomov.«