Zaradi kajenja vsak dan umre 10 Slovencev! Strokovnjaki opozarjajo, elektronske cigarete niso rešitev

Poslavljamo se od prvega meseca novega leta, mnogi so tudi že naredili križ čez zaobljube. Če je med temi tudi tista o opustitvi kajenja, nikar ne obupajte! Ne glede na starost je namreč opustitev te smrtno nevarne razvade pomemben prispevek k ohranjanju in izboljšanju zdravstvenega stanja.

Po podatkih ministrstva za zdravje rabi tobaka pripisujemo kar 19 odstotkov vseh smrti pri Slovencih, starih več kot 30 let. V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre 10 ljudi, kar pomeni 3600 na leto. Veliko breme za posameznika, gospodarstvo in zdravstveni sistem so tudi bolezni in posledice, ki jih povzroča kajenje.

Dan brez cigarete

Zadnji januarski dan je tako vsako leto nov poziv, da opustimo kajenje, spodbuja stroka tik pred dnem brez cigarete, ki poteka pod geslom Brez kajenja za več življenja. Slovenija se je zavezala strategiji brez tobaka 2022–2030, ki vključuje različne aktivnosti za preprečevanje začetka in za opuščanje kajenja ter uporabe novih tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Zasvoji zelo hitro Raziskave NIJZ kažejo, da po elektronskih cigaretah, ogrevanih tobačnih izdelkih, nikotinskih vrečkah in brezdimnih tobačnih izdelkih še posebno posegajo mladostniki in mladi odrasli, kar je skrb vzbujajoče, saj je v tem starostnem obdobju uporaba izdelkov z nikotinom povezana s pomembnimi tveganji. Nikotin je snov, ki zasvoji zelo hitro in vpliva na razvoj mladih možganov. Poleg tega ima nikotin številne negativne učinke na vse organske sisteme v telesu, odmerki nikotina pa v omenjenih tobačnih izdelkih niso dobro kontrolirani in regulirani.

Pri izvajanju strategije sodelujejo zdravstveni, šolski in finančni resor, ki je pomemben predvsem z vidika dvigovanja trošarin in s tem cen tobačnih izdelkov, saj so visoke cene najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje porabe. Ministrstvo za zdravje prek javnih razpisov redno sofinancira programe, ki so namenjeni različnim skupinam prebivalstva za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja.

Tvegajo zastrupitev

Večina uporabnikov tobačnih ali nikotinskih izdelkov jih želi prenehati uporabljati, toda le redki so zares sposobni ta korak narediti brez pomoči. Tisti, ki so močno zasvojeni z nikotinom, potrebujejo intenzivno zdravljenje, ki zajema farmakološko, vedenjsko in kognitivno terapijo, pojasnjujejo na NIJZ.

Po elektronskih cigaretah, ogrevanih tobačnih izdelkih, nikotinskih vrečkah in brezdimnih tobačnih izdelkih posegajo predvsem mladostniki in mladi odrasli. FOTO: Yaroslav Litun/Getty Images

Mnogi ob prenehanju zmotno menijo, da jim bodo v pomoč elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke ali brezdimni tobačni izdelki, a strokovnjaki opozarjajo, da odvisnost tako le še vzdržujejo, celo stopnjujejo in tvegajo zastrupitev s prevelikim odmerkom nikotina!

3600 ljudi na leto vzamejo bolezni, pripisljive kajenju.

Opuščanje zasvojenosti naj bo zato pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka in svetovalca. Kadilcem so na voljo brezplačne vrste pomoči v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji ter nikotinsko nadomestno zdravljenje ali zdravila.