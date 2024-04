Zakaj bi morali večkrat jesti polento

Nekoč je veljala za hrano revežev, je preprosta jed, odlična v kombinaciji s sladkim ali kislim mlekom, s slanino ali mesnimi omakami.

Polenta je okusna in tudi zaradi enostavne priprave dobrodošla na jedilnikih, zakaj pa bi jo morali jesti večkrat?

Bogastvo vitaminov in mineralov

Koruzna zrna vsebujejo veliko vitaminov. Med njimi izstopajo nekateri vitamini B kompleksa, (tiamin, niacin in folna kislina) tu sta vitamina K in E, med minerali prednjačijo fosfor, magnezij, cink, kalij, baker, selen in mangan.

Najpogosteje se pripravlja iz zdroba rumene koruze. FOTO: Olenamykhaylova/Gettyimages

Ob tem je iz koruznega zdroba pripravljena jed, če ni močno zabeljena, energijsko skopa in dobrodošla tudi v prehrani vseh, ki imajo težave s kilogrami.

Ker koruza ne vsebuje glutena je polenta primerna za vse preobčutljive nanj.

Vlaknine za dobro prebavo

Neoluščena zrna koruze so, tako kot vsaka cela žitna zrna, bogata z vlakninami, kar pomeni, da polenta dolgo ohranja sitost in pozitivno vpliva tudi na prebavo, v njej so še antioksidanti, ki varujejo pred škodljivim delovanjem prostih radikalov.

Z dodatkom zelenjave je še hranljivejša. FOTO: Lilechka75/ Gettyimages

Vse to so razlogi za poletno, ki je odlična kot sestavni del kosila ali večerje in jo lahko obogatite s svežo zelenjavo, semeni ali drugimi dodatki, ki še povišajo njeno prehransko vrednost, piše 24 sata.hr.