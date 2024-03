Za možgane je najboljša voda

Greva na samo? je rdeča nit letošnjega tedna možganov (od 11. do 15. marca). Tema so spolnost, intimnost in erotika. O tem, kaj je ljubezen in kaj se dogaja v možganih živali in ljudi, ko so zaljubljeni, je v začetku tedna podrobneje pojasnjeval prof. dr. Gregor Majdič, endokrinolog in nevroznanstvenik. Kot je poudaril, so se nevroznastveniki zlasti iz preučevanja nekaterih monogamnih sesalcev, predvsem voluharic, naučili, kaj se dogaja v njihovih možganih, da ostanejo zvesti partnerjem. »Raziskave kažejo, da so vsaj nekateri od teh mehanizmov pomembni tudi pri ljudeh,« je dejal.

Kot je predstavil, sta zanimiva zlasti hormona oksitocin, znan kot hormon nežnosti, in vazopresin. Ljudem se na primer med crkljanjem in spolnimi odnosi s partnerji na podoben način kot pri voluharicah iz možganske žleze, imenovane hipotalamus, hormona izločata v kri in aktivirata dopaminski sistem, ki nam daje občutek ugodja. »Zaradi tega udobja želimo ponavljati dejanja, ob katerih se tako počutimo. Nekatere raziskave so tudi pokazale, da so imeli moški, ki so pokazali več starševskega čuta, v krvi več oksitocina,« je poudaril.

Ljubezen se odvija v možganih. FOTO: Nixki/Getty Images

Teden možganov je vsekakor priložnost za poudarjanje, kako se moramo vse življenje boriti za ohranjanje in krepitev zdravja tega pomembnega organa. »Možgani so naša največja evolucijska pridobitev, a očitno je, da jih jemljemo kot samo po sebi umevno dobro delujoče orodje. Zato nas motnje v njihovem delovanju presenetijo in pustijo nebogljene,« poudarjajo avtorji spletišča zdravaglava.si. Najboljša podpora zdravju možganov so »kombinacija zdrave prehrane, telesne dejavnosti, intelektualne spodbude, kakovosten spanec in aktivno preživljanje prostega časa«.

Pomemben prosti čas

Prehrana podpira zdravje možganov po dveh vzporednih poteh. »Prva je prispevek energije in ključnih hranil, ki možganom omogočajo normalno delovanje ter učinkovito zaščito pred celičnimi okvarami in oksidativnim stresom. Druga pa je vpliv prehrane na presnovni profil in uravnavanje vnetnih procesov ter vzdrževanje zdravega srca in ožilja.«

Za možgane boste naredili največ, če boste izbrali uravnoteženo in zdravo prehrano ali povedano drugače: kar je ugodno za presnovo in srčno-žilni sistem, je praviloma ugodno tudi za možgane. Čim manj posegajte po sladkanih, gaziranih in alkoholnih pijačah, saj je, kot poudarjajo na zdravaglava.si, najboljša pijača za možgane čista voda.

Ponoči raje več časa spite, kot da brskate po mobilnem telefonu. FOTO: Lsophoto/Getty Images

Poleg tega bodite zmerno aktivni vsaj dve uri in pol na teden. Če si ne boste vzeli dovolj časa za kakovosten spanec, čez dan ne boste le manj zbrani in bolj utrujeni, sčasoma se bo to negativno poznalo tudi na spominu. Ne pozabite niti na prosti čas, pri čemer velja dodati, da naj bosta tako zabava kot sprostitev seveda zdravi in varni. Poskrbite tudi za možgansko kondicijo, umovadbo. Ta »veča odpornost uma proti okvaram možganov sorazmerno s količino naučenih znanj in veščin«.

Za zdaj še pomočnik

Zares velikim sposobnostim človeških možganov v zadnjih letih vse bolj konkurira umetna inteligenca. Najnovejša študija ameriške Univerze Arkansas, v katero je bilo vključenih 151 posameznikov, ki so se morali pri reševanju treh preprostih miselnih testov pomeriti z velikim jezikovnim modelom, ki uporablja umetno inteligenco in globoko učenje za odgovarjanje na vprašanja, pisanje besedil in pogovor z ljudmi ChatGPT-4, je pokazala, da slednji človeka še kako prekaša, tudi glede števila izvirnih odgovorov.

Avtorji študije pravijo, da je to zelo dober dokaz, kako omenjeni jezikovni modeli hitro napredujejo in so v primerjavi s prejšnjimi vse boljši od človeka. Ali bodo lahko v prihodnosti tudi nadomestili človeško ustvarjalnost ali pa bodo ostali še vedno na ravni dobrega pomočnika, pa da bo pokazal čas.