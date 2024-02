Z lepotnim posegom do ravnega trebuha

Staranje, nihanje teže, genske predispozicije in nosečnost so glavni vzroki za to, da koža izgubi elastičnost in se povesi. Naj bo to okoli trebuha, zadnjice, rok ali nog. Na Kliniki Božikov je abdominoplastika najpogostejši poseg odstranitve odvečne kože. »Sicer ta izraz zajema več različnih operacij, ki so povezane s količino odstranjene odvečne kože in s tem z dolžino brazgotin. Pri posegu popravimo izbočen in povešen trebuh, odstranimo odvečno kožo, tisto, ki jo ohranimo, pa napnemo. S tem ustvarimo napet trebuh in bolj čvrsto postavo. V nekaterih primerih za boljši rezultat abdominoplastiko kombiniramo z liposukcijo, s katero odstranimo odvečno maščobo s trebuhu bližnjih delov, najpogosteje s hrbta v ledvenem predelu telesa,« so o tej lepotni operaciji pojasnili na Kliniki Božikov.

Popek na novem mestu

Pri t. i. mini abdominoplastiki kirurg opravi le korekcijo spodnjega dela trebuha. Če je odvečne kože malo, je potreben razmeroma kratek rez, podoben ali malo daljši od carskega reza. Sicer pa je za večino žensk, ki jim je po porodu ostal trebuh, primerna standardna abdominoplastika, po kateri ostane dolga vodoravna brazgotina v spodnjem delu trebuha, ki sega proti kolkom. »Med posegom odstranimo precejšen del kože in maščobnega tkiva, zašijemo in okrepimo mišice trebušne stene, če so se razmaknile, ter odstranimo strije. Na novo mesto postavimo tudi popek, okoli katerega ostane stalna brazgotina. Prava abdominoplastika daje najboljše estetske rezultate, zato so pacientke z njo zelo zadovoljne.«

Pri kadilcih večje tveganje

Poseg nikakor ni preprost, gre za veliko površino kože. Operacija poteka v splošni anesteziji in običajno traja okoli tri ure. »Pri takšnem posegu se ob zategnitvi mišic in drugih tkiv nekoliko poviša tlak v trebušni votlini, kar je dejavnik tveganja za nastanek venskih strdkov. Zato je nujno potrebna terapija za preprečevanje tromboz, tako mehanska kot z zdravili. Kar zadeva celjenje ran po abdominoplastiki, pa je tveganje povečano pri kadilcih. V najslabšem primeru je mogoče celo odmrtje kože,« so še opozorili strokovnjaki z ljubljanske lepotne klinike.

Operativni poseg. FOTO: Aleš Černivec

Okrevanje je dolgo

Ker je abdominoplastika obsežen poseg, je tudi okrevanje dolgotrajno. »Nekaj dni boste imeli otekline in podplutbe, občutili boste nelagodje na operiranem delu. Vse to lahko traja tudi do štiri tedne. Za lajšanje bolečin predpišemo ustrezna zdravila. Večinoma je prvih nekaj dni po posegu potrebna drenaža krvi iz trebuha, zato vam pri operaciji namestimo drenažne cevke, ki jih kirurg po nekaj dneh na kontrolnem pregledu odstrani,« pojasnjujejo kirurgi in svetujejo, da pacientom prve tedne nekdo pomaga pri domači oskrbi. Za vrnitev na delo in k običajnim dnevnim aktivnostim so sposobni po dveh do treh tednih, preden so lahko spet športno aktivni, pa morata od operacije miniti vsaj dva meseca.

Za tovrstno operacijo se večinoma odločata dva tipa strank: tisti, ki so izgubili veliko telesne teže in jim v predelu trebuha ostaja veliko odvečne kože, drugi tip strank pa so ženske, ki v času, ko se začnejo hormonska neravnovesja, pridobijo kilograme, ki se kopičijo predvsem v predelu pasu in trebuha, koža pa ni več elastična, da bi se skrčila, če bi se maščevje odstranilo. Manjšo skupino predstavljajo tudi mlade mamice, ki se jim koža po porodih ne skrči.

Ko izginejo otekline …

Dejanski učinki so vidni šele, ko izginejo otekline – kar je lahko po treh mesecih ali celo letu dni. Pa vendar, cilj je dosežen in preobrazba je lahko popolna. Nezadovoljstvo in neprijetni občutki zaradi ohlapne kože izginejo, povečajo pa se samozavest, pozitivna samopodoba in tudi motivacija za vzdrževanje lepšega videza in zdravega načina življenja.

Pet najpogostejših lepotnih posegov Število lepotnih posegov se iz leta v leto povečuje, po podatkih Mednarodnega združenja za estetsko plastično kirurgijo (ISAPS) za kar 41,3 odstotka (tako kirurških kot nekirurških). Po njihovih raziskavah so se v letu 2022 uporabniki in uporabnice največkrat odločili za liposukcijo. Med pet najpogostejših posegov so se uvrstili še povečanje dojk, blefaroplastika (operacija vek), abdominoplastika in dvig dojk, ki je iz prve peterice izrinil rinoplastiko (operacijo nosu), nekdaj celo najbolj priljubljen lepotni popravek.

