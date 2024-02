Z delavnicami velik korak k zdravju

Center za krepitev zdravja (CKZ) ZD Gornja Radgona je začel delovati v začetku leta 2018 v okviru projekta z naslovom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti. Po besedah diplomirane medicinske sestre Slavice Mencingar, ki vodi CKZ od njegovega nastanka, so se v prvem letu v glavnem posvečali zaposlovanju in izobraževanju strokovnega kadra, nabavi opreme, gradnji prostorov in prepoznavnosti. V tem času so izvedli veliko delavnic in individualnih svetovanj s področja zdrave prehrane, zdravega hujšanja, telesne dejavnosti, dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, nezdravih navad in razvad ter s področja duševnega zdravja in tako pridobili zaupanje prebivalcev.

»Udeleženci se zelo radi odzovejo vabilu na delavnice in individualna svetovanja, žal pa opažamo, da je pri večini napotenih v naš CKZ v nasprotju s časom pred epidemijo covida-19 opaziti velik porast dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, tudi težav na področju duševnega zdravja je več, tako pri mladih kot pri starejših,« je povedala Slavica Mencingar in dodala, da so zaradi slednjega začeli izvajati dodatne vsebine s področja medsebojnih odnosov in spoštovanja, preprečevanja nasilja, raznih odvisnosti, telesne nedejavnosti in nezdravih prehranskih navad. Ena izmed aktivnosti CKZ je tudi delo v širši lokalni skupnosti in podjetjih. Izvajajo razna predavanja, pripravljajo stojnice zdravja z modeli za prepoznavanje rakastih sprememb in izvajajo testiranja telesne pripravljenosti.

»V delovnih organizacijah in ustanovah sta naša fizioterapevtka in kineziologinja predavali o ergonomiji na delovnem mestu z demonstracijo in prikazom vaj za aktivni odmor na delovnem mestu itd. Znova in znova smo poudarjali, kako pomembna je zdrava prehrana za zdravje v vseh starostnih obdobjih. Na področju duševnega zdravja pa so naše psihologinje izvedle prikaz tehnik sproščanja in predavanje, kako se spoprijeti s stresom, ter druge aktualne teme s področja duševnega zdravja. Vsebine po potrebi prilagajamo glede na aktualne zadeve in potrebe naših naročnikov,« je dodala Mencingarjeva, ki je ponosna na svoje sodelavce, še bolj pa na motivirane občane, ki si želijo storiti nekaj dobrega za svoje zdravje.