Vse več okuženih, je kriva morda klima? Kroži pa že nova različica, ki je zelo nalezljiva

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so iz pridobljenih podatkov iz bolnišnic med 24. junijem in 21. julijem zaznali manjši porast števila bolnikov, ki so bili v bolnišnico sprejeti zaradi resne akutne okužbe dihal in jim je bil ob sprejemu potrjen covid-19. Skupaj so bolnišnice v tem obdobju sprejele 31 bolnikov s to diagnozo.

Pričakujejo posodobljeno cepivo proti covidu-19

Po podatkih NIJZ je denimo 13. junija ocenjeno število aktivnih primerov okužb s koronavirusom na podlagi podatkov iz analize odpadnih voda znašalo 198. 18. julija pa je bilo denimo ocenjeno število primerov 548.

Razlogi za nekoliko povečano obolevnost pri nas so lahko v upadu zaščite po preteklih okužbah ali cepljenju. »Ugibamo lahko, če k temu pripomore tudi druženje v zaprtih prostorih s klimo,« so navedli na NIJZ. Pričakujejo, da bi se število obolelih s covidom-19 lahko bolj povečalo jeseni in pozimi.

Koronavirus bolj aktivno kroži tudi po Evropi. Ponekod v Evropi in ZDA že intenzivno kroži nova različica virusa, imenovana sev KP.2. Gre za podrazličico omikrona, ki je zelo nalezljiva. To je lahko razlog za povečanje obolevnosti, so pojasnili na inštitutu.

V kratkem sicer pričakujejo posodobljeno cepivo proti covidu-19. Napovedali so, da bodo ob tem posodobili tudi priporočila za cepljenje.

S povečanim številom primerov covida-19 srečujejo že od junija

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za STA pojasnili, da se s povečanim številom primerov covida-19 srečujejo že od junija, vendar je to glede na prejšnja poletja v skladu s pričakovanji.

Nekaj bolnikov s covidom-19 je na interni kliniki UKC Ljubljana, v preteklih dveh tednih so okužbe potrdili tudi pri otrocih, ki se zdravijo na infekcijski oziroma pediatrični kliniki. Med njimi je kar nekaj dojenčkov v prvih mesecih življenja. Nekateri potrebujejo hospitalizacijo, nekateri ne, so pojasnili.

V mariborskem UKC pa so za STA pojasnili, da na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja trenutno ne zdravijo bolnikov, ki bi zdravljenje potrebovali zaradi covida-19. Zdravniki sicer v ambulantah opažajo porast okužb s koronavirusom, so dodali.