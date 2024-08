Imunolog razkriva: Gre za večjo nevarnost od koronavirusa, ki je pred kratkim ohromil svet

Svetovna zdravstvena organizacija je objavila nov seznam virusov in bakterij, ki imajo potencial za povzročitev pandemije. Na seznam so med drugim dodani virus influence A, dengue in virus opičjih koz. Seznam zdaj obsega več kot 30 vnosov, medtem ko je na prejšnjih dveh seznamih, oblikovanih v letih 2017 in 2018, bilo le ducat bakterij in virusov, za katere je bilo ocenjeno, da lahko povzročijo globalno zdravstveno nujnost, torej tudi pandemijo.

Več kot 200 znanstvenikov je preživelo okoli dve leti pri ocenjevanju dokazov o 1652 vrstah patogenov, da bi odločili, katere vključiti na seznam. Med več kot 30 prednostnimi patogeni se nahaja skupina koronavirusov, znana kot Sarbecovirus, del katere sta nam dobro poznana SARS-CoV-2 in Merbecovirus, ki vključuje virus, ki povzroča bližnjevzhodni respiratorni sindrom, oziroma MERS.

Mnenje strokovnjaka

Kot piše Vecernji List je imunolog Zlatko Trobonjača pojasnil, da pri določanju novih dodatkov na tem seznamu Svetovna zdravstvena organizacija preučuje genom, ali je RNK ali DNK. »Koronavirus, virusi gripe in mnogi drugi, predvsem najnevarnejši, imajo RNK genom. Znano je, da je RNK genom veliko bolj nagnjen k mutacijam kot DNK. DNK se pogosto razmeroma zvesto prepisuje pri virusih, kot je na primer virus velikih koz, ki se, ker je DNK virus, ne spreminja, zato je bilo enostavno narediti cepivo, s katerim smo ga izkoreninili. Pri RNK virusih, ki se zelo spreminjajo, obstaja velika nagnjenost k mutacijam. In ker imajo veliko nagnjenost k mutacijam, ustvarjajo različice in variante, kot so, na primer, koronavirus ali gripa ali HIV, ki je prav tako RNK virus. Takšni virusi razmeroma hitro mutirajo in proizvajajo nove različice. Tako razvijete cepivo proti eni različici, nato pa se pojavi nova, ki ne reagira na to cepivo, oziroma ga obide, kot pri koronavirusu. Pri gripi je to problem že desetletja. Na ta način v Svetovni zdravstveni organizaciji presojajo, kateri virus ima veliko nagnjenost k mutacijam in ustvarjanju novih različic, ter na podlagi tega lahko predvidijo, kaj bi se lahko s tem virusom v prihodnosti dogajalo. Po drugi strani pa preučujejo, kakšno klinično sliko povzroča, kar je drugo zelo pomembno pri virusih. Kakšna je resnost klinične slike? Ali je virus smrtonosen? Kakšne posledice povzroča okužba itd. Tako poskušajo ugotoviti, kako nevaren je lahko, če bi se pojavila neka virusna različica, ki bi se hitro širila ali bila nagnjena k mutacijam in tako obšla imunost,« pravi prof. Trobonjača.

Na seznamu je tudi virus opičjih koz, ki je povzročil globalno epidemijo koz leta 2022 in se še naprej širi v žepih osrednje Afrike. Virus velja za prednostnega, enako kot njegov sorodnik, virus variole, ki povzroča velike koze, kljub temu da je bil izkoreninjen leta 1980. Po pisanju revije Nature je to zato, ker se ljudje ne cepijo več redno proti temu virusu in zato ne postanejo imuni, njegovo nenadzorovano širjenje pa bi lahko povzročilo pandemijo. Celo trdijo, da bi teroristi ta virus potencialno lahko uporabili kot biološko orožje. Prof. Trobonjača vidi večjo nevarnost v virusu gripe kot v koronavirusu, ki je še nedavno paraliziral svet.

»Obstaja veliko RNK virusov, ki imajo velik potencial, da povzročijo globalno pandemijo in veliko škodo ljudem. Menim, da je ta nevarnost celo večja kot pri virusih, ki smo se jih prej najbolj bali, kot so ebola in še posebej Marburg, ki ima smrtnost skoraj 80 odstotkov. Zdi se mi, da imajo ti virusi veliko večji potencial, da povzročijo globalno pandemijo, seveda ob dodatnih mutacijah in nagnjenosti k širjenju med ljudmi, kot pa ti virusi, ki imajo visoko smrtnost, vendar zaradi tako izrazite virulentnosti ne morejo širiti. Ko se pojavi v neki skupnosti, jo verjetno uniči, preden se uspe razširiti na drugo skupnost,« pravi sogovornik omenjenega portala, ki opisuje, da virusu ni v interesu, da hitro ubije svojega gostitelja, temveč da ga ubija počasi in se v tem času preseli na novega gostitelja.

Mnogi od prednostnih patogenov so trenutno omejeni na določene regije, vendar imajo potencial za globalno širjenje. Poleg seznama prednostnih patogenov so raziskovalci sestavili tudi ločen seznam 'prototipnih patogenov', ki bi lahko služili kot modelne vrste za osnovne znanstvene študije in razvoj terapij in cepiv. Razvoj cepiva za enega člana družine bo dal znanstveni skupnosti zaupanje, da je v boljšem položaju za reševanje velike javnozdravstvene nevarnosti, ki jo predstavljajo ti virusi.