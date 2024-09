Vsak lahko reši življenje

Druga sobota v septembru je tradicionalno namenjena dnevu prve pomoči, ta pa je v Sloveniji začetek meseca prve pomoči, ki ga bomo sklenili 16. oktobra, na svetovni dan oživljanja. Ob letošnjem svetovnem dnevu je v ospredju tema prva pomoč in šport, poudarjajo pri Rdečem križu Slovenije.

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Ana Žerjal je v poslanici zapisala, da šport pogosto zaznamujejo poškodbe, lahko pa se zgodijo tudi smrtno nevarni zapleti, kakršen je bil zastoj srca boksarskega trenerja s Samoe. »Zato mora biti znanje prve pomoči dostopno za vsakogar. Vsakdo lahko reši življenje, kar so letos vneto dokazovali tudi naši najmlajši in mladostniki na državnih preverjanjih znanja prve pomoči, ki so maja letos potekala v Slovenskih Konjicah,« je poudarila.

Veliko je poškodb. FOTO: Sorn340/Getty Images

Prva pomoč je eno najpomembnejših humanih dejanj, zato je nujno, da postane del splošne izobrazbe. Prva pomoč, vključno z oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito in hitro oskrbo poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja, nedavna neurja pa so nas tudi naučila, kako pomembno je najprej poskrbeti za varnost, da bi lahko pomagali, poudarjajo.

Medvedek poučuje

V obdobju meseca prve pomoči bodo v organizaciji območnih združenj Rdečega križa potekali številni brezplačni dogodki, predstavitve in delavnice, za najmlajše in starejše, saj želijo tudi letos opozoriti na pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. K sodelovanju so tako povabili tudi športnike, ki bodo zgled najmlajšim pri spoznavanju prve pomoči. Že 5. oktobra bo v Radovljici potekalo 30. preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenija.

Poučevanje laikov o prvi pomoči je temeljno poslanstvo Rdečega križa. FOTO: Mihajlo Maricic/Getty Images

Pri Rdečem križu Slovenije so v dneh pred mesecem prve pomoči izdali tudi poučno pravljico Medved Henri in klic na 112, ki je namenjena predšolskim otrokom in prvi triadi osnovnošolcev, njeno poslanstvo pa je nagovarjati najmlajše in jim prijazno posredovati pomembno znanje o prvi pomoči – kam poklicati in kaj sporočiti. Prihodnje tedne bodo tako zapolnili različne dejavnosti in dogodki s sporočilom, da vsakdo lahko reši življenje, poudarjali pa bodo tudi pomen rednega obnavljanja znanja prve pomoči.

Poučevanje laikov o prvi pomoči je temeljno poslanstvo Rdečega križa. Zgodovina piše, da sta se leta 1859 avstrijska in francoska armada spopadli pri Solferinu, mestu v severni Italiji. Po šestnajstih urah je na bojnem polju brez pomoči obležalo 40.000 mrtvih in ranjenih mož. Henry Dunant, ki je v Solferino prišel poslovno, je ob pogledu na grozljive posledice bitke s pomočjo lokalnih žena nemudoma organiziral pomoč ranjenim vojakom. Pretresljive izkušnje je ob vrnitvi v Ženevo opisal v knjigi Spomin na Solferino in predlagal, da bi že v času miru oblikovali društva za pomoč in podporo, v katerih bi sodelovali dobro usposobljeni prostovoljci. Sledila je ustanovitev Odbora za pomoč ranjenim med vojno, Dunantova vizija pa je spodbudila razvoj društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca povsod po svetu.

Neprecenljivo vlogo pri zmanjševanju umrljivosti vojakov je imela Florence Nightingale, ki so jo kot bolničarko poslali na prizorišče krimske vojne med letoma 1853 in 1856, da bi oskrbela ranjence, ki so umirali zlasti zaradi zelo slabe zdravstvene oskrbe. Nightingalova je tako rešila življenje okrog 50.000 ljudi.