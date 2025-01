Vpliv bananinega napitka in sirotke na zdravje

Dvanajst najboljših napitkov je nanizala dietologinja in avtorica knjige The Doctor's Detox Diet (Zdravnikova razstrupljevalna dieta) Christine Gerbstadt in dodala, da nimajo čudežne moči, lahko pa skupaj z lažjo hrano in redno vadbo pripomorejo k razbremenitvi organizma.

Posneto mleko

Visok delež beljakovin zagotavlja sitost in pomaga do ožjega pasu.

Raziskava, katere izsledke so objavili v ameriškem časopisu Clinical Nutrition, je pokazala, da ljudje, ki na dan zaužijejo približno 300 mililitrov mleka, lažje hujšajo kot tisti, ki ga zaužijejo le po 50 mililitrov.

Voda

Voda bi resnično morala zasedati prvo mesto. Glede na ugotovitve raziskave univerze Virginia Tech že zgolj dva kozarca vode na dan pripomoreta k izgubi telesne teže.

Zakaj? Voda napolni želodec, zato zaužijemo manj hrane, prav tako preprečuje dehidracijo, ki jo telo pogosto zmotno prepozna kot lakoto.

Ob rednem uriniranju, ki ga spodbuja, se ob tem iz telesa hitreje in lažje izločajo strupene snovi.

Zeleni čaj

Je velik zaveznik zdravja in tanjših maš­čobnih oblog. Če ga še ne uživamo red­no, ga torej začnimo. Zeleni čaj je bogat z naravnimi antioksidanti katehini, ki na več načinov ugodno vplivajo na telo.

Med drugim pospešujejo presnovo, spodbujajo izločanje strupenih snovi in krepijo koncentracijo, kar je prav tako koristno.

Bananov napitek

V sekljalniku zmeljemo banano in prilijemo malo mleka ali jogurta.

Napitek je izjemno bogat s kalijem, kar spodbuja izločanje tekočine in s tem strupenih snovi iz telesa.

Kava

Kofein blaži tek, pospešuje presnovo in zagotavlja več energije ter boljšo koncentracijo.

Kava v zmernih količinah, seveda brez sladkorja in drugih dodatkov, je torej lahko zaveznica lepe postave.

In še en koristen učinek: raziskave kažejo, da ljudje, ki pred vadbo pijejo kavo, lahko vadijo dlje in z višjo intenziteto od posameznikov, ki nimajo te navade. Intenzivnejša vadba je še ena pot do manj kilogramov in lepše postave.

Tople juhe

V vsakem obroku si privoščimo bistro ali zelenjavno juho. V zimskih dneh posebej teknejo. Dokazano je, da ljudje, ki pred glavno jedjo pojedo juho, hitreje porabijo energijo, ki jo skupno zaužijejo z obrokom. Prav tako pojedo manj praviloma energijsko bogatejših glavnih jedi.

Vroča čokolada

Vroča čokolada, pripravljena s posnetim mlekom in brez sladkorja, je še en dobrodošel napitek. Temna čokolada ugodno vpliva na zdravje, in če je na dan ne pojemo več kot 30 do 60 gramov, tudi na postavo.

Ingverjev čaj

Pokazalo se je, da je pekoča rastlina prijazna do jeter in obsega pasu.

Ingverjev čaj koristno vpliva na delovanje jeter in pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa, dober je za prebavo in blaži tek.

Zelenjavni sokovi

Zelenjava v smutijih telesu dovaja tekočino, vlaknine, vitamine in minerale. Vlaknin je v zelenjavnih sokovih manj, a kolikor jih je, pomagajo pri razstrupljanju in vzpostavljanju bolj optimalne teže.

Mandljevo mleko

Najboljše je doma pripravljeno mand­ljevo mleko.

Raziskava univerze v Barceloni je pokazala, da so ljudje, ki dnevno zaužijejo 30 gramov mandljev, redkeje lačni kot tisti, ki jih ne jedo.

Za domače mandljevo mleko v sekljalnik stresemo 15 surovih mand­ljev, prelijemo jih z decilitrom in pol vode, dobro zmešamo in popijemo sveže pripravljeno pijačo.

Sirotka

Sirotka vsebuje veliko beljakovin, kar pomeni, da nasiti, dolgo ohranja sitost, krepi mišice, vlaži telo in spodbuja izločanje toksinov iz telesa.

Metin čaj

Metin čaj razvaja prebavila, že sam vonj te rastline blaži tek, meta spodbuja prebavo, njen čaj vlaži telo in pospešuje izločanje strupenih snovi.