Vnetje ušes največkrat doleti otroke v vrtcu. Pri zdravljenju je ključno ublažiti bolečino

Zimski čas, vrhunec prehladnih obolenj, velja tudi za sezono vnetja ušes. Ta nam sicer rada nagajajo tudi v preostalih delih leta, denimo poleti, ko plavamo in se potapljamo, pri tem pa nam lahko v uho zaide voda z bakterijami, ki povzročijo vnetje. A vendarle je zima tista, med katero nam ušesa najpogosteje zagodejo, saj je na pohodu kopica okužb.

Antibiotiki že v nekaj dneh uspešno uničijo bakterije, a če prekmalu prekinemo zdravljenje, lahko bakterije preživijo in s tem povzročijo ponovno okužbo.

»V telesu najpogosteje prihaja do vnetja ušes na dva različna načina, in sicer do vnetja zunanjega sluhovoda in vnetja srednjega ušesa,« pojasnjuje dr. Irena Kumelj, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos. »Zelo poenostavljeno se to zgodi ob čezmernem razmnoževanju škodljivih mikrobov. Ob prehladu se virusi in bakterije razmnožujejo v nosni votlini in se po sluznici nosnega dela žrela prek evstahijeve cevi prenesejo v srednje uho. Še zlasti pri otrocih, ki se pogosteje zadržujejo v večjih skupinah, je vnetje srednjega ušesa največkrat posledica prehlada.«

Pred prehladom redno skrbimo za prehodnost nosu. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Vnetje ušesa težko zgrešimo, nanj nas opozorijo bolečina, povišana telesna temperatura, šumenje v ušesu, slabši sluh, izguba teka in odklanjanje tekočine, razdražljivost, glavobol, slabost, bruhanje in driska. »Ob hudem vnetju lahko pričakujemo tudi predrtje bobniča in gnojni izcedek. Obisk zdravnika sicer ni nujen takoj, če se dobro počutimo. Poskrbeti moramo le za zniževanje vročine in čiščenje nosu. Počakajte nekaj dni, saj se lahko stanje izboljša tudi brez uporabe antibiotikov. Se je pa treba zavedati, da je vnetje treba pravočasno zdraviti, saj lahko pride tudi do trajne okvare sluha.«

Poskusimo preprečiti

Pri zdravljenju je ključno ublažiti bolečino, zlasti pri najmlajših, to storimo z zdravilom s paracetamolom, ki je v lekarni na voljo v različnih oblikah, ali ibuprofenom. Pri vnetju srednjega ušesa zaradi bakterijskih okužb so potrebni antibiotiki, ki jih predpiše zdravnik.

Za vnetje srednjega ušesa so dovzetnejši tudi otroci, ki se ne dojijo, saj ne dobijo dovolj zaščitnih snovi prek materinega mleka.

»Zdravljenje po navadi traja od sedem do deset dni in ga ne smemo prekinjati kljub izboljšanju stanja. Antibiotiki že v nekaj dneh uspešno uničijo bakterije, vendar če prekmalu prekinemo zdravljenje, lahko bakterije preživijo in s tem povzročijo ponovno okužbo,« opozarja sogovornica in pojasnjuje, da so pri nekaterih vnetja pogostejša. Denimo moški so dovzetnejši za takšne težave, pogosteje zbolevajo mlajši, tvegana je lahko tudi pogosta izpostavljenost vodi, ogrožata nas kajenje in alkohol. »Vnetje ušes je pogosto tudi posledica oslabljenega imunskega sistema, kroničnih obolenj dihal in kroničnega stresa. Za vnetje srednjega ušesa so dovzetnejši tudi otroci, ki se ne dojijo, saj ne dobijo dovolj zaščitnih snovi prek materinega mleka,« še pove pediatrinja.

Na vnetje nas opozori močna bolečina. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Sklene, da si lahko ponavljajoča se vnetja ušes prizadevamo tudi preprečiti: »Čim bolj poskrbite za prehodnost nosu, ušesa zaščitite pred vetrom z naglavnimi pokrivali, ne vlivajte ničesar v sluhovod in ne uporabljate vatiranih palčk. Pri vnetju srednjega ušesa si lahko pomagate z doma pripravljenimi sredstvi, ki blagodejno vplivajo na zmanjšanje bolečine in splošno počutje. Med najpogostejšimi so polaganje kosa blaga z vročo soljo ali česnom na uho, uživanje surovega česna, sok bazilike, ki ga pomažete okoli vnetega ušesa, in eterično olje čajevca. Ključno pa je, da vnetje ušes začnemo zdraviti čim prej, saj s tem preprečimo hujše zaplete, kot sta poškodba ušesnega bobniča in izguba sluha.«