Vas sodobno življenje utruja? Preveč stimulacije škodi zdravju, opozarja terapevt

Ljudje smo vedno bolj utrujeni, preobremenjeni in razdražljivi hkrati pa je okoli nas vedno več impulzov in dražljajev. Več kot očitno nekaj ne delamo prav, zato je čas, pravi Drago Švajger, mag. zakonske in družinske terapije, da se ustavimo in damo svoje zdravje na prvo mesto.

Z vodjo in ustanoviteljem centra za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje Uglašeni odnosi smo se pogovarjali o tem, kakšne so lahko posledice, če dopustimo, da je naše telo preobremenjeno z zunanjimi zahtevami in dražljaji. Zakaj ni dobro, da pretirano in prehitro komuniciramo? In kako se v svetu, kjer prav vsako minuto lahko do nas pride ogromno informacij, ubranimo pred temi stresorji?

Še nikoli v zgodovini nismo tako hitro in v takšnem obsegu prejemali informacij in zunanjih dražljajev. Kakšne posledice to pušča na posamezniku?

Res je. Imamo preveč informacij, stresorjev, dražljajev in delovnih obveznostih. Prepogosto smo preobremenjeni in preplavljeni z vsemi zunanjimi zahtevami in dražljaji. Naši možgani vse te poplave informacij ne morejo predelati. Zato smo prepogosto čustveno preveč prežeti z negativnimi čustvi in prenasičeni s podatki.

Naš živčni sistem je zato prevečkrat preobremenjen. Naša amigdala (center za čustva) to zaznava kot grožnjo. Na grožnjo pa se naši možgani odzovejo z aktiviranjem odziva na boj ali beg, kar povzroči, da se