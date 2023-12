Vadba na prazen želodec: tako boste pokurili dvakrat več maščobnih zalog

Vadba na prazen želodec lahko okrepi koristi za zdravje, ki jih prinaša fizična aktivnost, kaže raziskava o povezanosti med časom obrokov, metabolnem zdravju in času vadbe. Raziskava, v kateri so sodelovali moški, ki imajo pretežno sedeči življenjski slog, je pokazala, da je učinek vadbe na zdravje odvisen tudi od tega, ali ste jedli in kdaj.



Sleherna telesna aktivnost je boljša kot nobena.

V splošnem kakršna koli vadba koristi našemu zdravju. Večina strokovnjakov meni, da genetika, prehrana, fizična pripravljenost, tudi temperament in drugi aspekti našega življenja skupaj določajo, kako se naše telo odziva na vadbo. Nekateri pa so posumili, da ima pomembno vlogo tudi čas obrokov. Mišice, izpostavljene naporu, potrebujejo gorivo, večinoma v obliki sladkorja ali maščob. Izvor tega goriva je lahko naš zadnji obrok, ko sladkorji in maščobe iz njega pridejo v krvni obtok, ali pa iz zalog maščob in sladkorja v telesu. Vsi imamo tovrstne zaloge, predvsem maščob, ta pa je lahko problem, če je je preveč, saj prispeva k odpornosti proti inzulinu, visoki ravni krvnega sladkorja in viša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in druga presnovna stanja.

Najprej telovadite, potem pojejte zajtrk.FOTO: Guliver/Getty Images

Ista vadba na različne ljudi vpliva različno. FOTO: Guliver/Getty Images

Znanstveniki z univerze Bath so proučevali, ali lahko čas obroka vpliva na to, koliko maščobnega tkiva skurimo med vadbo. Sodelovalo je 30 debelih moških, ki, kot rečeno, pretežno sedijo; najprej so analizirali njihovo fizično kondicijo in občutljivost za inzulin, potem pa jih razdelili v tri skupine, vsi so zmerno kolesarili. Prva v življenje ni vnesla sprememb, drugi dve sta pod nadzorom trikrat tedensko vozili sobno kolo; člani ene od skupin so pred gibanjem popili šejk z okusom vanilje, člani druge placebo napitek podobnega okusa brez kalorij ali drugače: pedala so poganjali na prazen želodec. Po vadbi so spet popili napitek, in sicer nasprotnega od tistega pred vadbo. Program je trajal šest tednov. Po pričakovanju se prvi skupini ni spremenilo nič, drugi dve pa sta izboljšali kondicijo in zmanjšali obseg pasu. In še: tisti, ki so pedala poganjali na prazen želodec, so pokurili dvakrat več maščobnih zalog kot tisti, ki so pred vadbo popili kalorični napitek.