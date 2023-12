Čokolada je v zmernih količinah zdrava, a le, če je temna

Zadnji mesec v letu preprosto ne more miniti brez sladkih dobrot, s slastno čokolado na čelu. Ne, ni se ji treba upirati z vsemi štirimi, znanost je že prevečkrat potrdila, da je priljubljena slaščica za nas v resnici tudi zdrava. Seveda ne v vseh različicah in količinah, a vendarle nam lahko praznično sladkanje tudi koristi. Seveda, govorimo o temni čokoladi, torej tisti z visokim deležem kakava, najmanj 70-odstotnim, a glede na bogato ponudbo različnih izdelkov na trgovskih policah bo nedvomno vsak našel kaj okusnega za svoje brbončice.

Spodbuja izločanje hormonov sreče oziroma endorfinov, vsebuje pa tudi serotonin, naravni stabilizator razpoloženja.

Za srce in ožilje

Čokolada vsebuje zelo pomembne antioksidativne učinkovine, ki nas varujejo pred nevarnimi obolenji. Flavonoidi dajejo dobroti grenak okus, a zmanjšujejo tveganje za pojav hudih obolenj, celo raka. Temna čokolada varuje srce in ožilje. Pomaga preprečevati nastanek ateroskleroze, je potrdila študija na Nizozemskem, v kateri so sodelovali moški s čezmerno težo, stari od 45 do 70 let. Da zmanjšuje tveganje za možgansko kap, je potrdila švedska študija, v kateri so bili prav tako udeleženi moški v zrelih letih. Temna čokolada pomaga uravnavati krvni tlak, košček dobrote na dan naj bi tako našemu zdravju prinesel precej koristi. Ne le za telo, temna čokolada bo poskrbela tudi za um. Spodbuja namreč izločanje hormonov sreče oziroma endorfinov, vsebuje pa tudi serotonin, naravni stabilizator razpoloženja.

Če vsebuje najmanj 70 odstotkov kakava, je prava izbira! FOTO: Xamtiw/Getty Images

Bodimo zmerni

Kot rečeno, pozitivne učinkovine nam zagotavlja le temna čokolada, pa še to moramo uživati zmerno: košček na dan bo naše zdravje prijazno podpiral, večja količina pa nam bo že lahko škodovala. Sploh če se pregrešimo z mlečno čokolado: več kot je mleka v izdelku, manjši je učinek antioksidantov. Poleg tega se poveča količina nasičenih maščob, kar je tvegano za bolnike s povišano ravnijo holesterola v krvi. Ali čokolada redi? Da, vsekakor, a v zmernih količinah in ob siceršnjem zdravem življenjskem slogu se ne gre bati posledic. Nekatere raziskave kažejo, da ljudje s čezmerno telesno težo pravzaprav niso zapriseženi ljubitelji čokolade, bolj jim gredo v slast slane, mastne in ocvrte pregrehe.