Obstaja več razlogov, zaradi katerih se število na tehtnici noče in noče zmanjšati. Nekateri so očitni, drugi bolj skriti, tu pa je 14 največjih zaviralcev hujšanja.

Niste pozorni na to, kaj in koliko pojeste

Vse se začne pri vrsti in količini hrane. Številni se sploh ne zavedajo, koliko in kaj vse pojedo čez dan. Študije so pokazale, da je natančno spremljanje zaužitih grižljajev pomemben dejavnik v boju s kilogrami.

Osebe, ki si zapisujejo vse, kar čez dan pojedo, lažje hujšajo kot tiste, ki tega ne počno.

Jeste premalo beljakovin

Beljakovine so nepogrešljiva sestavina uravnotežene prehrane in prava količina teh je ključna tudi z vidika hujšanja.

Beljakovine in zdrave maščobe telesu zagotavljajo energijo ter dolgo ohranjajo sitost, s tem preprečujejo napade lakote in pomagajo nadzorovati željo po nezdravih prigrizkih, sestavljenih predvsem iz enostavnih ogljikovih hidratov.

Jeste preveč

Čeprav se vam, zdi, da jeste malo in ste pozorni na to, koliko energije vnašate v telo, se kaj lahko zgodi, da mimogrede pojeste več džulov oziroma kalorij, kot bi jih smeli.

Res je, da s hrano zaužita energija ni edini kriterij, ki zagotavlja vitko postavo, je pa pomembno, koliko džulov oziroma kalorij pojeste. Tudi pri spremljanju teh lahko pomaga že omenjeni dnevnik prehrane.

Ne jeste polnovredne hrane

Kvaliteta je prav tako pomembna kot kvantiteta in kvalitetno hrano, ki pripomore k hujšanju, sestavljajo polnovredna ter nepredelana živila.

Ta telesu zagotovijo veliko hranljivih snovi, vitaminov, mineralov in tudi vlaknin, ki skrbijo za stabilno raven sladkorja v krvi, dolgo ohranjajo sitost in nižajo tveganje za neobvladljivo lakoto ter prenajedanje.

Ne dvigujete uteži

Vadba je pomemben dejavnik, ki pomaga pri hujšanju, med njo ne pozabite na vadbo za moč, denimo dvigovanje uteži.

Tovrstna oblika aktivnosti pomaga pri oblikovanju in ohranjanju mišične mase. S tem ko je mišične mase več, telo potrebuje več energije, ki jo usmerja v vzdrževanje mišic, kilogrami so zato lažje obvladljivi.

Ne pozabite na vaje za moč. FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages

Jeste preveč zdrave hrane

Znova smo pri kvaliteti živil, ki so pogosto na krožniku. Res je, da so oreščki, mastne ribe, temna čokolada in podobno nepogrešljivi pri sestavljanju zdravju prijaznih obrokov, a treba je vedeti, da vsebujejo veliko energije in zato z njimi ne bi smeli pretiravati.

Zanemarjate kardio vadbo

Tako, kot so z vidika vadbe pomembne vaje za moč, je pomembna tudi kardio vadba. Ta je ključna za splošno zdravje, kondicijo in vitko postavo.

Še vedno pijete sladkor

Sladke pijače, kamor ne sodijo le gazirani napitki, temveč tudi sadni sokovi, vode z okusom in podobno, vsebujejo veliko sladkorja in so zato sovražniki vitke postave.

Tudi pijače z umetnimi sladili niso njene zaveznice, saj na dolgi rok spodbujajo željo po pravem sladkorju, temu se je posledično težko ali nemogoče upreti.

Pijete preveč alkohola

Vam se morda niti ne zdi, da je tako, vendar alkoholne pijače vsebujejo veliko energije, ki lahko stoji na poti do zadanega cilja.

Alkohol v enem gramu telesu zagotovi kar 49 džulov (7 kalorij), zato ni čudno, da ob pretiravanju ovira hujšanje.

Spite premalo

Prava količina kvalitetnega spanca je eden najpomembnejših zaveznikov zdravja in vitke postave. Dokazano namreč je, da se tedaj, ko smo neprespani, težje upiramo nezdravim prigrizkom.

Pri odraslih, ki spijo premalo, je tveganje za debelost od 55 do kar 89 odstotkov višja kot pri osebah, ki spijo dovolj.

Bedenje pozno v noč ne koristi zdravju in ne vitki postavi. FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Niste zmanjšali količine ogljikovih hidratov

Nobeni skupini živil se ne bi smeli odpovedati, je pa dobro, če želite shujšati, zmanjšati količino zaužitih ogljikovih hidratov, predvsem predelane nadomestiti z nepredelanimi.

Prehrana z nizkim deležem ogljikovih hidratov pozitivno vpliva na številne biološke markerje, denimo na količino holesterola in raven sladkorja v krvi.

Predolgo ste na dieti

Restriktivne diete nikoli niso prava pot do dolgoročnih učinkov z vidika hujšanja, saj se telo ob preskromnih količinah hrane nauči vso energijo, ki jo dobi, shranjevati v obliki maščobnih oblog.

Imate nerealna pričakovanja

Hujšanje je dolgotrajen proces, hitri rezultati so mogoči, vendar ne tudi trajni, prav tako si je treba zadati realne cilje, ki so z vidika konstitucije, starosti, načina življenja in drugih dejavnikov, dosegljivi.

Pomembna so tudi realna pričakovanja. FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Napačni zgledi

Fotografije, ki jih vidite v medijih, reklamah, na družabnih omrežjih in še kje naj ne bodo vaš ideal. V večini primerov prikazujejo računalniško obdelane podobe.

Prav je, da skrbite za svoje telo in zdravje, a prav je tudi, da se naučite sprejemati sebe ter se imeti radi, čeprav odstopate od idealiziranih podob.

Povzeto po potralu Miss7