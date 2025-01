V kopalnici pogosto prisotna bakterija lahko povzroči črevesne težave

Morda ste tudi sami v kotih kopalnice, na vedno vlažnih fugah ali na robovih kopalniške kadi opazili rožnato ali rahlo oranžno snov in pomislili, da gre za plesen, ki seveda škoduje dihalom.

Vendar Karan Rajan pojasnjuje, da ta snov v resnici ni plesen, ampak bakterija, ki izloča rožnato sluz in dodaja, da njena pojavnost nakazuje, da so v vašem domu idealni pogoju za škodljive plesnive spore, tudi sama bakterija pa z vidika zdravja ni nedolžna.

Kaj se dogaja?

Dr. Rajan britanski kirurg, univerzitetni predavatelj in avtor, je povedal, da se bakterija, ki povzroča to neprijetnost imenuje Serratia marcescens in lahko vodi v okužbe črevesja, sečil ali pljuč, zlasti pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom.

FOTO: Ablokhin/Gettyimages

Za večino je običajno nenevarna, vendar je treba preprečiti stik s sluznicami, očmi ali odprtimi ranami.

»Tistim, ki opazijo to snov kopalnici, sporočam, da to ni plesen, je bakterija,« je povedal Rajan in dodal:

»Če je v vašem domu veliko vlage in se redno pojavlja rožnata sluz, bi lahko v resnici gojili tudi številne vrste plesni, ki povzročajo težave z dihanjem ali alergije.«

FOTO: Alexeilogvinovich/Shutterstock

Priporočila za preprečevanje

Strokovnjak svetuje, kako preprečiti rast te bakterije in nevarnih plesni:

»V ta namen je treba ohranjati kopalnico suho in dobro prezračeno.

Po prhanju vklopite prezračevanje ali odprite okno, da bi zmanjšali vlago. Ob tem sta ključnega pomena redno čiščenje in dezinfekcija kopalnice.«

Dr. Rajan je pojasnil še, da bakterija obožuje vlažna mesta in se hrani s snovmi, ki so v milu in šamponih, zaradi česar je treba ostanke teh po vsaki negi redno odstranjevati.