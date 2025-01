Funkcionalne z osebnim pridihom (FOTO)

Vsakič se z letnico na koledarju spremenijo tudi smernice opreme prostorov. Letos ni nič drugače. V kopalnicah v ospredje stopa kar precej vodil, ki jim sledite, če želite najmodernejšo.

Tu je nekaj najbolj izstopajočih.

Zemeljski toni

Zaželene so kopalnice, ki so kotiček za razvajanje. V njih bo vse več elementov, ki omogočajo premagovaje stresa ter zagotavljajo sprostitev. Gre za dekoracijo iz naravnih snovi, kot so les, kamen in drugi trajnostni materiali, ter postavitev prostostoječih kadi s funkcijami za masažo, aromaterapijo in kromoterapijo, tehniko, ki uporablja barve in svetlobo za sproščanje.

Kopalnice v popolni beli barvi delujejo preveč sterilno. Ker vse bolj hrepenimo po toplejših prostorih, bodo hladni beli toni postali preteklost. Kopalnice bodo v stiku z naravo tudi z uporabo barvne palete. Letos bodo prevladovali zemeljski toni, kot so bež, rjava, zelena in modra, ki pripomorejo k umirjeni in sproščujoči atmosferi; omenjene barve bodo osnova ali zgolj popestritev z detajli.

Pametne kopalnice

Tehnologija prihaja tudi v kopalnice. Naprave za nadzor temperature, osvetlitve in vlage bodo postale nekaj običajnega. Na voljo bodo pripomočki, ki omogočajo upravljanje različnih naprav, kot so talno ogrevanje, zvočni sistemi, celo samodejni sistemi za čiščenje.

Prihajajo naravni toni in zelene rastline. FOTO: Suleyman Ozkan/Getty Images

LED-osvetlitev bo eden največjih letošnjih trendov pri opremljanju kopalnic. Luči bodo še posebno priljubljene po vsem obodu ogledal, v notranjosti omaric in pod kopalniškim pohištvom. LED-osvetlitvi se bodo pridružile pametne luči, ki omogočajo prilagajanje barve in jakosti svetlobe glede na razpoloženje ali potrebo.

Osebni slog lahko izražamo z unikatnimi podrobnostmi.

Do okolja prijazne

Trajnost ostaja pomembna. V kopalnicah bodo v ospredju do okolja prijazni materiali, energetsko učinkovite naprave, kot so varčne kabine za prhanje in WC-splakovalniki z nizko porabo vode.

Tudi rastline bodo igrale pomembno vlogo, saj pričarajo občutek narave, izboljšujejo kakovost zraka in pomirjajo. Zlasti bodo priljubljene orhideje, praproti in bambus.

Predali naj imajo predelke za osnovne stvari, kot so ličila, brisače, naprave za nego in podobno. FOTO: Kostikova/Getty Images

Poudarek na funkcionalnosti

Z vidika shranjevanja predmetov bo velik poudarek na funkcionalnosti. Gre za trend, ki mu notranji opremljevalci pravijo hiperorganizacija. Predali in police bodo izdelani tako, da bo v oziroma na njih mogoče pregledno pospraviti vse, kar mora biti v delu doma, ki je namenjen higieni in negi. V ospredju bodo predali z vgrajenimi vtičnicami in predelki za osnovne stvari, kot so ličila, brisače, naprave za nego in vse drugo.

Osebni pridih

Eno izmed najbolj zanimivih vodil pri opremi kopalnic temelji na osebnem okusu, in ne na mnenju drugih, kar pomeni, da bodo tisti, ki se s tem ukvarjajo profesionalno, in oni, ki to počno ljubiteljsko, svoje kopalnice urejali tako, da bodo povšeči njim, in ne da bi z njimi navduševali goste. Stanovanja pač ne opremljamo za prijatelje. Ne poskušajmo slediti drugim ali se primerjati z njimi, temveč predvsem ugajajmo sebi. Osebni slog tudi v kopalnicah lahko izražamo z unikatnimi podrobnostmi, kot so okrasni predmeti, umetniške slike in unikatne ploščice.