Ušesno maslo ščiti ušesa

Ušesno maslo. Ga je treba redno odstranjevati ali raje pustiti, da se samo izloči? Če bi sledili nasvetom proizvajalcev vatiranih palčk, bi zagotovo počeli prvo. Pa strokovnjaki? Kakšno je njihovo mnenje? Če masla le ni preveč oziroma če ne povzroča večjih težav, denimo vpliva na sluh, potem, kot svetujejo, ne storite ničesar.

Delo v prašnem oziroma umazanem okolju lahko poveča tvorbo ušesnega masla. FOTO: Marjan Toš

Ušesno maslo oziroma rjavkast voskast izloček žlez mastilk v sluhovodu, ki vsebuje tudi izloček lojnic in odluščene celice povrhnjice, namreč ščiti tkiva in pomaga preprečevati okužbe. Vanj se ujamejo tudi umazanija in druge dražilne snovi. Maslo nenehno potuje proti zunanjemu ušesu, ta lahko samo od sebe tudi izpade.

Znaki, da se vam v ušesih kopiči več masla kot običajno, so zvonjenje ali pokanje v ušesih, občutek, kot da slišite skozi tunel, občutek polnosti ter bolečina v ušesu.

In prav to je eden od razlogov, zakaj je dobro, da ga pretirano ne odstranjujete. Še več. S tem si lahko naredite več škode kot koristi. Če uporabljate vatirane palčke, boste maslo lahko še dodatno potisnili v ušesni kanal in ga s tem v najslabšem primeru zamašili. Poleg tega lahko, če smo pregrobi, s palčkami ranimo steno sluhovoda, zato postane dovzetnejši za okužbe. Strokovnjaki svetujejo drugačno čiščenje ušes: uporabimo vlažno krpo, jo ovijemo okoli prsta, kazalca ali mezinca, in tako odstranimo odvečno ušesno maslo. Nikoli ne uporabljamo ozkega in dolgega predmeta, saj si lahko poškodujemo bobnič!

Zdravniki odsvetujejo uporabo paličic. FOTO: Phasinphoto/Gettyimages

Nekaj več težav z ušesnim maslom imajo lahko tisti, ki ga proizvajajo v večjih količinah. Tem bodo bolj kot vatirane palčke pomagale kapljice za uho, s katerimi se maslo omehča in lažje odstrani. Znaki, da se vam v ušesih kopiči več masla kot običajno, so zvonjenje ali pokanje v ušesih, občutek, kot da slišite skozi tunel, občutek polnosti ter bolečina v ušesu. Če takšno stanje vztraja dlje časa, je treba obiskati zdravnika, ki bo poiskal vzrok za težave. Kar se tiče nege, enkrat ali dvakrat na teden pri čiščenju uporabljajte toplo vodo ali pa denimo kapljice za ušesa. Pri tem pazite, da ne boste sluhovoda preveč izsušili, saj se lahko tudi vname.

Med glavnimi dejavniki tveganja za zamašitev ušesnega kanala so poleg nagnjenosti k izločanju večje količine ušesnega masla tudi ozek in poraščen ušesni kanal, pretirano čiščenje kanala s konicami prstov ali z vatiranimi palčkami, delo v prašnem oziroma umazanem okolju ter vnetna stanja kože ali lasišča.