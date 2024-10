Uniči učinke zobne paste: napaka pri umivanju zob

Pretrda zobna ščetka, prekratko umovanje zob, napačni in pregrobi gibi, dotrajana zobna ščetka ter pranje zob takoj po obroku so le nekatere od napak pri skrbi za lepe in zdrave zobe, ki se jih večina zaveda in se jim izogiba.

Obstaja pa še ena, manj očitna, vendar za zobe prav tako škodljiva kot vse naštete, opozarjajo stomatologi.

FOTO: Shutterstock

Gre za uporabo ustne vodice neposredno po ščetkanju. Njen namen sta res dodatna svežina in dezinfekcija ustne votline, a z njo se izniči učinek zobne kreme in ima zato z vidika zdravja zob ravno nasproten učinek od pričakovanega.

Vodica namreč s površine spere sestavine zobne paste, ki so ključne za ohranjanja zdravja ter tudi beline zob.

Strokovnjaki menijo, da bi morali za maksimalne učinke obojega z vodico po umivanju zob počakati vsaj eno uro, piše dnevnik.hr.