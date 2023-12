Iščete preprosto rešitev za slab zadah? Eno živilo, ki ga imamo skoraj vedno doma, lahko pomaga

Da gre res za psihološki moment, največkrat opazimo, ko se posameznik v neposrednem pogovoru z okolico počuti nelagodno, ko si z roko pokriva usta.

Pojav neprijetnega zadaha iz ust pa lahko nastane tudi zaradi drugih okoliščin. Tako se na primer zjutraj, po prebujanju, pojavi slab zadah zaradi zmanjšanega izločanja sline ponoči.

Tudi živila, kot sta česen in čebula, lahko povzročijo neprijeten vonj. Zato ni nenavadno, da takoj po obroku posežemo po žvečilnem gumiju.

Obstaja pa tudi bolj naraven način, kako se znebiti zadaha, rešitev najdemo v korenju. Da, korenček pomaga.

Kaj povzroča slab zadah?

Poleg že naštetih lahko slab zadah povzročijo še: presnovne bolezni, kajenje in uživanje alkohola, slaba ustna higiena, parodontalna bolezen, nečiste zobne proteze, okužbe grla ...

Kako uživanje korenja pomaga v boju proti slabemu zadahu?

Hustljava zelenjava, kot je korenje, spodbuja nastajanje sline in tako učinkovito nevtralizira stranske produkte bakterij.

Korenje je znano kot dobro za zdravje oči, vendar pa lahko učinkovito vpliva na zdravje naše ustne votline na naslednje načine:

Korenček deluje kot naravna zobna ščetka. Ker je bogat z vlakninami, lahko pomaga pri razgradnji zobnih oblog in zobnega kamna na zobeh.

Ta zelenjava je vir različnih vitaminov, kot so A, K in biotin, ki so pomembni za krepitev kostne sklenine in izboljšanje zdravja dlesni.

Korenje vsebuje kalcij in fosfor, ki pomagata krepiti zobe. Redno žvečenje korenja lahko pomaga tudi pri krepitvi čeljustne kosti.

Nasveti, kako se znebiti slabega zadaha

V boju proti slabemu zadahu lahko poleg korenja pomaga tudi jogurt, saj vsebuje probiotike, ki lahko premagajo bakterije neprijetnega vonja in pomagajo zmanjšati zadah. Jagode, pomaranče in melone so bogate z vitaminom C in so zato koristne pri zatiranju bakterij.

Drugi nasveti vključujejo:

Upoštevanje pravil ustne higiene, kot je umivanje zob dvakrat na dan.

Nitkanje, ker zmanjša verjetnost nastanka biofilma.

Redna hidracija za zagotovitev nadaljnje proizvodnje zadostne količine sline, ki pomaga preprečevati suha usta in s tem povezan slab zadah.

Uporaba ustnih vodic lahko učinkovito zmanjša količino bakterij v ustih in prikrije slab zadah.

Odhod k zobozdravniku. Če je vzrok za zadah nabiranje zobnih oblog, bo zobozdravnik svetoval čiščenje zob.