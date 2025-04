Srbenje, kihanje, izcedek iz nosu, kožni izpuščaji in težave z dihanjem – vse to lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika. Eden najbolj učinkovitih načinov, kako se spopadati z alergijami, je homeopatija. Homeopatija je holistična metoda zdravljenja, kar pomeni, da obravnava človeka celostno na telesni, mentalni in duševni ravni. Homeopatska zdravila podprejo vitalno življenjsko energijo v telesu in s tem spodbujajo proces samozdravljenja. Ljudje se odločajo za homeopatsko zdravljenje zaradi celostnega pristopa, cenovne ugodnosti in varnosti. Prebivalci in prebivalke Evrope se zav...