Tudi zaradi hrane boli glava

Bolečine v glavi, še posebno če so zelo intenzivne in trajajo dlje časa, so lahko zelo velika ovira v vsakodnevnem življenju. Razlogi za pojav glavobola so sicer različni. Če se že zbudite z njim, je lahko krivo neprimerno ležišče ali položaj glave na vzglavniku med spanjem. Zelo pogosto se zgodi, da glava začne boleti po večurnem delu za računalnikom: tako zaradi buljenja v zaslon kot slabe telesne drže med sedenjem.

Nekatere začne kljuvati zaradi spremembe vremena ali pa drugih okoljskih dejavnikov, kot je delo v hrupnem okolju. Zelo pogosto je sprožilec stres. Tega je dandanes res na pretek. Glavobol lahko povzroči visok krvni pritisk ali pa gnil zob! Z glavobolom se marsikdo sreča tudi v hladnejših delih leta, ko udarijo respiratorni virusi. Posledica so predvsem povišana telesna temperatura, zamašen nos, težave s sinusi in vneto grlo.

Odpravite vzroke. FOTO: Marianvejcik/Getty images

Seveda je, če se želite izogniti bolečinam v glavi, zelo dobro poiskati vzroke za njihov nastanek. Pri delu za računalnikom si tako večkrat vzemite nekaj minut počitka in naredite kakšne (raztezne) vaje. V prostem času se glavobola zaradi stresa rešite z lahkotnim tekom, hitro hojo v naravi ali pa z masažo. Redno hodite k zobozdravniku, če vas napadejo respiratorni virusi, pa veliko počivajte, pijte čaj in vzemite protibolečinske tablete. Če je krivo ležišče oziroma vzglavnik, tega preprosto zamenjajte.

Migrena te onesposobi

Glavobol in migrena sicer spadata med primarne glavobole. Običajnim, vsakodnevnim glavobolom rečemo tudi glavoboli tenzijskega tipa. Ti so tudi najpogostejši, v večini primerov posameznika ne onesposobijo. Migrene so močan glavobol, ki ga pogosto spremljajo različni simptomi, denimo slabost, preobčutljivost za svetlobo in zvok, tudi avra. Slednja je opozorilni znak za simptome, ki jih občutite, še preden se začne migrena. Ta se od dva- do trikrat pogosteje pojavlja pri ženskah.

Glavobol lahko zakrivijo tudi močne vonjave, hormonske spremembe, travma glave v preteklosti in sprememba vremena.

Migrene znajo biti zelo neprijetne, saj posameznika tako onesposobijo, da ne more opravljati vsakodnevnih obveznosti. Brez zdravila v takih primerih enostavno ne gre. Med vzroki za glavobol tenzijskega tipa je, kot rečeno, najpogosteje stres, tudi telesna napetost, denimo slaba telesna drža ali škiljenje pri branju.

Tenzijski glavobol lahko povzroča stres. FOTO: Fizkes/Getty images

Pomaga tudi meditacija. FOTO: Tatyanagl/Getty images

Poleg že naštetega ga lahko zakrivijo močne vonjave, hormonske spremembe (menstruacija, nosečnost, ovulacija), travma glave v preteklosti in sprememba vremena. Krivi so lahko tudi fizična izčrpanost, utrujenost, hladni dražljaj (sladoledni glavobol) in hrana, ki vsebuje tiramin (sir, margarina, piščančja jetra, klobasa, banana, avokado, sušene fige, oreški, sojina omaka, slane ribe, kis in fižol), tudi čokolada.