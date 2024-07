Tudi vas pestijo nadležne bele luske?

Prhljaj je pogosta dermatološka težava, ki prizadene približno polovico splošne odrasle populacije. Kljub razširjenosti vzrok za nastanek še ni natančno pojasnjen, a neustrezna higiena najverjetneje ne vpliva na nadležni pojav.

Pozimi in jeseni ga je običajno več zaradi zadrževanja v ogrevanih prostorih, ki vplivajo na suhost kože, poleti pa je težav zaradi sonca navadno manj. Praviloma lahko doleti vsakogar, dovzetnost pa povečujejo nekateri dejavniki. Največkrat je povezan z aktivnostjo žlez lojnic; nanje lahko vpliva tudi hormonsko delovanje, pri tem pa so dejavnejši moški hormoni.

Včasih je treba obiskati dermatologa.

Suhe in bele luske so lahko posledica kožnih bolezni, pojasnjujejo strokovnjaki, denimo luskavice, ekcema in seboroičnega dermatitisa, za katerega je značilna mastna koža, ki se ji radi pridružijo vnetja in srbečica. Prhljaj naj bi bil povezan tudi s parkinsonovo boleznijo in nekaterimi drugimi nevrološkimi motnjami ter virusom HIV, dovzetnejši naj bi bili tudi ljudje po srčnem napadu ali možganski kapi.

Poleti manj izrazit

Krivdo za prhljaj mnogi pripisujejo glivicam iz rodu Malassezia, zakaj se pri nekaterih pretirano namnožijo in razdražijo lasišče, pa ni jasno. UV-žarki, kot rečeno, ovirajo glivice, zato je manj izrazit poleti. Glivice se hranijo z olji in odmrlimi kožnimi celicami, nakopičenimi na lasišču, zato je prhljaja praviloma več pri tistih, ki si lase umivajo redkeje. A pozor, šampon lahko draži kožo, zato pogosto umivanje prav tako ni nujno rešitev!

Hrana, bogata s cinkom, skrbi za zdravo lasišče. FOTO: Bit245/Getty Images

Če si las ne razčesavamo redno, tvegamo pojav suhih belih lusk, saj tako spodbujamo kopičenje odvečne maščobe na lasišču. Prhljaj spodbudijo tudi nekateri izdelki za nego kože in las, ki lahko poleg luščenja povzročijo še srbečico in rdečico, za nadlogo pa sta včasih kriva še neustrezna prehrana s pomanjkanjem cinka in B-vitaminov ter stres. Nekatere raziskave so pokazale, da je lahko tudi podedovan.

Naravna in farmacevtska zdravila

In kako se ga znebimo? Pri blagih oblikah poskusimo naravna zdravila, kot so olje čajevca, aloe vera, soda bikarbona, jabolčni kis, olje iz limonske trave in zeleni čaj, trdovratne oblike pa zahtevajo šampon iz lekarne.

Lahko je posledica kožne bolezni.

Obstaja ga več vrst, pri izbiri se posvetujemo s farmacevtom. Prhljaj se rad vrača, zato je običajno treba terapijo ponoviti vsakih nekaj mesecev, včasih pa je treba obiskati dermatologa.