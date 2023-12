Tudi slavni imajo zahteve med rjuhami

Slavni ljudje v nasprotju s pričakovanji občudovalcev med rjuhami niso popolni, kot se kažejo v javnosti, ampak imajo tudi oni svoje muhe in težave.

Medtem ko so jo večkrat preganjali zaradi javne masturbacije, je Madonna v dokumentarcu Madame X priznala, da ji najbolj ustreza, kadar se moški ljubi z njo, potem pa odide. Sicer pa ni nobena skrivnost, da ima rada veliko mlajše. Trenutno je v razmerju s trenerjem boksa, prej pa je hodila z nekaj manj kot 30 let starim fotomodelom. Masturbiranje ima še vedno najraje na odru.

Njuna intima je zdaj okrnjena. FOTO: Yves Herman/Reuters

Intima okrnjena

Robbie Williams je spal z veliko čednimi in slavnimi dekleti in celo trdil, da je bil seksualni odvisnež, saj se ne more spomniti, s koliko dekleti je spal, bilo pa jih je veliko čez sto. Z ženo Aydo sta vedno odprto govorila o svojem spolnem življenju, zato vsi vedo, da so štirje otroci, ki sta jih pridno pridelala, precej vplivali nanj. Pravzaprav sta se oba pritožila, da intime, kakršna je bila, ne poznata več.

Nekdanji mož Mariah Carey je razkril, da sta med seksom vedno poslušala njene pesmi. Sebi v bran je Mariah trdila, da je spala samo s petimi moškimi v življenju, zato je morda nekoliko zahtevnejša.