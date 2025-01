Toliko korakov na dan za zdravje

Ena od priljubljenih oblik telesne aktivnosti je hoja. Priljubljena pa je iz več razlogov. Je dostopna, zato se je lahko loti skoraj vsak. Združimo jo lahko s prijetnim druženjem in tako vadbo opravimo v družbi prijateljice, partnerja ali kogarkoli, ki z nami deli željo po gibanju.

Dovolj prehojenih korakov vsak dan naj bi prav tako pripomoglo k lepo oblikovani postavi in izgubi kilogramov, poleg tega je hoja prizanesljiva do naših sklepov in mišic. Obstaja pa še en razlog, zakaj že leta oziroma desetletja vsak dan želimo prehoditi čim več.

Gotovo je že vsak slišal za pravilo 10.000 korakov, ki naj bi jih naredili na dan za svoje zdravje in vzdrževanje primerne telesne teže. V digitalni dobi štetje korakov seveda ni nič težkega, saj imamo v dlaneh pametne telefone, v žepih pedometre, na zapestjih digitalne ure in še bi lahko naštevali naprave, ki beležijo vsak naš najmanjši premik.

In ravno podjetje, ki si je pred več kot šestimi desetletji izmislilo zapestnico, ki šteje korake, je tudi določilo priporočeno dnevno številko, ki naj bi jo –​ odkorakali.

Štetje korakov je spremenilo navade

Pravilo 10.000 prehojenih korakov v dnevu je prav poseben dosežek. Večina ljudi se v resnici ne spomni, kje so slišali podatek, da jih je treba narediti ravno toliko, a ko na telefonu ali uri zagledajo magično številko, občutijo zadovoljstvo in ponos ob odkljukanem cilju.

FOTO: Gettyimages

Številka namreč simbolizira skrb za svoje telo, dober vpliv na zdravje in podobne pozitivne stvari.

Seveda nikakor ne namigujemo, da hoja ni zdrava, drži pa, da so nas s temi 10.000 koraki potegnili za nos. Kdo? Japonci. Oziroma japonsko podjetje, ki si je kampanjo izmislilo, da bi upravičilo in pospešilo nakup svojega števca korakov za osebno uporabo.

Ime podjetja, ki je bilo ustanovljeno v 60. letih prejšnjega stoletja, bi lahko prevedli v 10.000 korakov, njegov slogan pa je pozival, da jih na dan prehodimo prav toliko. Zelo zanimiv je tudi japonski znak za številko 10.000. Spominja namreč na človeka, ki hodi oziroma teče.

Tako je svet začel hoditi in šteti korake ter pri tem – da se ne bi narobe razumeli – precej naredil zase in za svoje zdravje.

Pravzaprav več, kot bi bilo treba, če se naslonimo na največjo tovrstno raziskavo, v kateri so na Univerzi v Massachusettsu dokazali, da je za enake pozitivne rezultate v resnici dovolj že 7000 korakov. V njej je sodelovalo več kot dva tisoč posameznikov najrazličnejših interesov, kondicijske pripravljenosti, rasne pripadnosti ...

Urbani rekreacijski trik?

Vse prej napisano seveda ne pomeni, da če stremimo k cilju štirih ničel dnevno na športnem pripomočku, lahko to opustimo. Prav tako ne namigujemo, da 10.000 korakov dnevno ne prispeva k dobremu počutju, lepši postavi in drugim pozitivnim spremembam.

Gotovo pa je zanimivo, kakšen učinek imajo lahko oglaševalske kampanje na veliko populacijo ljudi. In urbani rekreacijski trik postane – svetovna uspešnica.

Hkrati na tem mestu dodajmo še eno ugotovitev za vse, ki jim zastavljenega števila korakov ne uspe doseči vsak dan. Brez skrbi, tudi če jih zmoremo 7000 na dan, za svoje zdravje naredimo veliko.

Več korakov, manj kilogramov

Vsakodnevna hoja torej dokazano izboljšuje razpoloženje, varuje zdravje, pomaga pri hujšanju ter ohranjanju telesne teže. In koliko korakov je potrebnih na dan, da bi res shujšali?

V študiji, ki so jo izvedli na univerzi Arizona, so ženske, ki so na dan naredile 3520 korakov – približno pol ure hoje –, v enem letu izgubile več kot dva kilograma, ne da bi spremenile prehranjevalne navade. Poleg tega so imele na trebuhu za 12 odstotkov manj maščobnega tkiva.

FOTO: Npdesignde/Gettyimages

Da bi lažje presodili, ali napravimo dovolj korakov za vitkejšo postavo, si lahko pomagamo naslednjimi vrednostmi in si zapomnimo, da štejejo čisto vsi koraki, tudi tisti, ki jih opravimo mimogrede, denimo med čiščenjem.

Število korakov po minutah:

ena minuta: 118 korakov

10 minut: 1180 korakov

30 minut: 3540 korakov

60 minut: 7080 korakov.

Število korakov po kilometrih:

1,6 kilometra: 2000 korakov

4,8 kilometra: 6000 korakov

8 kilometrov: 10.000 korakov

12,9 kilometra: 16.000 korakov.

Še nasvet: drobne, vsakdanje spremembe lahko znatno povečajo število korakov, ki jih naredimo na dan.

Ko se odpravimo po nakupih, avtomobil parkirajmo čim dlje od vhoda trgovine in se, preden začnemo polniti voziček, sprehodimo po trgovskem centru, v službi pa denimo lahko uporabljamo stranišče, ki ni v istem nadstropju kot naše delovno mesto.

Ter pozabimo na dvigalo. Hoja po stopnicah je še učinkovitejša kot po ravnem.