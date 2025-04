Po dejanju v enega izmed gostinskih lokalov, obema osumljenca odvzeli prostost

Danes, nekaj po polnoči so bili na PU Ljubljana obveščeni o vlomu v enega izmed gostinskih lokalov na območju Most, kjer sta osumljenca z razbijanjem stekla vhodnih vrat vstopila v lokal in iz njega odtujila alkoholne pijače.

Na podlagi podanega opisa so policisti neposredno po dejanju oba osumljenca prijeli in jima odvzeli prostost. Opravljen je bil ogled kraja, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine, kjer je nastalo za okoli 500 evrov škode.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1335 klicev, 430 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 92 nanašalo na kriminaliteto, 148 na javni red in mir, ter 156 na prometno varnost.



Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 14 tatvin, 9 vlomov (v petih primerih je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, kjer so kršiteljema odvzeli prostost in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.