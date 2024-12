Telo kot utež

Gibanje je vsakodnevna zapoved, kdor se tega ne drži, svojo lenobo slej ko prej obžaluje. Najpozneje, ko prestopi čarobni (ali pa prekleti) prag 50, ko je tako rekoč skrajni čas, da telo spravimo v pogon in mu tako pomagamo premagovati izzive, ki jih prinaša tista zlovešča beseda. Staranje.

Več ko telovadimo, samozavestnejši bomo, poudarjajo strokovnjaki, ki v ospredje v zreli dobi postavljajo predvsem vaje za moč. Mišična masa namreč z leti naravno upada, zato je vsakodnevni aerobni vadbi nujno dodati nekaj napora. Tako bomo utrdili ravnotežje, se ubranili poškodb in padcev, okrepili hrbtenico in ohranili primerno držo ter se sploh lažje spopadli z vsemi izzivi. Ne, ne potrebujemo uteži, mirijo poznavalci, vsaj za začetek je najboljše orodje – naše lastno telo! Počepi, sklece, trebušnjaki in deska so namreč odlični za krepitev ključnih mišičnih skupin. Začnemo s po 10 ponovitvami, nato število povečujemo, sčasoma pa osnovnim vajam dodamo lažje uteži. Pri tem se velja posvetovati s strokovnjakom, zato ne bo odveč obisk telovadnice vsaj za kakšen mesec, dokler se ne priučimo pravilne uporabe uteži in izvedbe vaj, disciplinirani pa lahko nato doma brez težav nadaljujejo sami.

Sčasoma uporabimo lažje uteži. FOTO: Getty Images

Nujno je vzpostaviti zdrav ritem in urnik vadbe: pretiravanje je nesmiselno, vsaj dva dneva v tednu lahko uteži počivajo, aerobna vadba pa naj bo na sporedu vsak dan. Privoščimo si raznolike dejavnosti, kot so hoja, tudi navkreber, kolesarjenje ali plavanje, dobrodošlo je seveda sobno kolo ali katera druga telovadna naprava, če nam vreme ne omogoča gibanja na prostem.

Pri vsaki vadbi poslušamo svoje telo in se izogibamo vsakršnemu pretiravanju, da se izognemo poškodbam in hudi mišični bolečini; ne pozabimo na zadostno pitje tekočine, ustrezno prehrano s poudarkom na vlakninah in beljakovinah in, seveda, počitek.