Vdova Michaela Jacksona: »Sokriva sem za njegovo smrt.«

Življenje Michaela Jacksona je bilo mozaik spektakla, skrivnosti in neskončnega zanimanja javnosti.

Kralj popa ni premikal meja le v glasbeni industriji, temveč je valove govoric sprožal tudi s svojim zasebnim življenjem.

Zaradi njegovih preobrazb, ekscentričnih navad in nenavadnega odnosa do slave je postal skoraj mitološka figura. Zlasti nejasno pa ostaja eno poglavje njegove biografije: družinsko življenje.

Čeprav je bil oče treh otrok, mnogi še danes ne vedo, kako so ti sploh prišli na svet. Govorice so namigovale, da so jih rodile nadomestne matere, medtem ko je prava resnica dolgo ostala skrita.

Dejstvo je, da je prva dva Jacksonova otroka, Princa in Paris rodila njegova takratna žena Debbie Rowe.

Tretji sin, znan kot Bigi (nekdaj Blanket), ni njen otrok. Čeprav je bila njena zveza s pevcem tiha in kratkotrajna, je bila njena vloga v Michaelovem življenju ključna pri oblikovanju njegove družine.

Kdo je v resnici Debbie Rowe?

Debbie Rowe je živela daleč od žarometov, ki so spremljali Michaela. Rojena leta 1958 v Washingtonu, je odraščala v skromnih razmerah. Potem, ko je oče zapustil družino, so jo vzgajale mati in teti.

Po poklicu je bila medicinska sestra in je delala kot asistentka v ordinaciji dermatologa dr. Arnolda Kleina, prav tam je spoznala Michaela, ki se je dolga leta zdravil zaradi vitiliga.

Njuno razmerje je bilo sprva prijateljsko. Debbie, sicer njegova oboževalka, mu je bila v čustveno oporo po razhodu z Liso Marie Presley.

Ko ji je Michael zaupal strah, da morda nikoli ne bo postal oče, mu je Debbie, kar se mnogim še danes zdi neverjetno, ponudila, da mu rodi otroke.

Iz tega dogovora, kot je pozneje izjavila, ni pričakovala ničesar razen da naredi nekaj lepega za osebo, ki jo je imela rada.

Presenetljiva poroka

Novembra 1996 sta se Michael in Debbie v Sydneyju na skrivaj poročila. Le leto kasneje se je rodil Prince, leta 1998 je na svet prijokala Paris.

A zakon je bil kratek leta 1999 sta se ločila. Debbie je takrat prostovoljno prepustila Michaelu polno skrbništvo nad otrokoma.

Za to odločitev je prejela osem milijonov dolarjev in hišo v Los Angelesu, kasneje je celo začasno pravno odstopila od starševskih pravic.

Michael Jackson in Debbie Rowe FOTO: Profimedia

Ženska, ki je izginila

Po ločitvi se je skoraj povsem umaknila iz javnosti. Redko je dajala intervjuje, se ni pojavljala na dogodkih in ni iskala pozornosti.

Mirno živi na ranču v Palmdaleu, daleč od hollywoodskega kaosa. Leta 2009, po Michaelovi smrti, so se pojavile govorice, da ni biološka mati otrok, a jih je odločno zanikala.

Na koncu je z Jacksonovo družino dosegla dogovor o stikih z otroki.

Šele leta 2016 je ponovno stopila v javnost: diagnosticirali so ji raka dojke. Njena hči Paris jo je skozi celoten proces zdravljenja podpirala, zmago nad boleznijo pa sta skupaj praznovali leta 2017 po koncu kemoterapije.

Pred kratkim je bila 66-letna Debbie ponovno opažena v Palmdaleu, in skoraj nihče je ni prepoznal. Nosila je preprosto modro srajco, kavbojke in bele superge, obraz pa je skrila za črnimi sončnimi očali.

Čeprav danes ni videti več kot nekoč, izžareva mir ženske, ki je preživela marsikaj, a se je naučila živeti tiho in v miru.

Debbie Rowe FOTO: Profimedia

Še vedno se izogiba kameram in pozornosti. Njena preobrazba ni le fizična, je simbol oddaljevanja od enega najbolj intenzivnih poglavij njenega življenja.

Čeprav ni bila prisotna v vsakodnevnem življenju svojih otrok v otroštvu, je s hčerko zgradila odnos.

Danes je njuna vez sproščena in prijateljska, kot jo opisuje Paris. Skupaj poslušata glasbo, se pogovarjata o življenju in gradita mostove, ki jih v preteklosti ni bilo.

V čustvenem intervjuju iz leta 2022 je Debbie planila v jok, ko je priznala, da se deloma čuti krivo za Michaelovo smrt. Izjavila je, da obžaluje, ker ni naredila več, da bi mu pomagala, ko je postal odvisen od protibolečinskih zdravil.

»Morala bi nekaj narediti, pa nisem,« je potrta izjavila. Priznala je tudi, da se počuti kot sokrivka, saj je tiho opazovala, kako mu je njen nekdanji šef, dermatolog Arnold Klein, omogočal dostop do nevarnih koktajlov zdravil, piše Stilkurir.rs.